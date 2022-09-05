Netizen ghen tỵ trước khoảnh khắc thân mật của vợ chồng Trang Nemo

Nhịp sống trẻ 05/09/2022 18:28

Hình ảnh Trang Nemo được chồng cưng chiều được hotgirl chia sẻ trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng "phát sốt"

Mới đây, hotgirl Trang Nemo đã đăng tải những video tình tứ cùng với chồng trên trang mạng xã hội cá nhân. Cụ thể, chồng Trang Nemo đã có những hành động đầy tình cảm như gỡ thịt, đút thức ăn cho vợ. Trong khi đó Trang Nemo cũng không hề tỏ vẻ bất ngờ khi nhận từng miếng thịt như đây là hành động thường xuyên của chồng. 

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Chồng Trang Nemo gỡ thịt, đút thức ăn cho vợ đầy tình cảm khiến dân tình ghen tỵ

Những hình ảnh trên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận bày tỏ thái độ ghen tỵ trước hành động cưng chiều hết sức đáng yêu của chồng Trang Nemo dành cho vợ. Trước đó, đã không ít lần chồng nàng hotgirl đăng tải những hình ảnh cùng vợ con trên facebook và dành không ít lời khen cho vợ.

Cách đây một thời gian dài, dân tình được một phen xôn xao khi Trang Nemo lên tiếng tố chồng mình ngoại tình bên ngoài. Mối quan hệ của hai vợ chồng những tưởng đã rạn nứt nhưng sau đó Trang Nemo lại lên tiếng thông báo mình và chồng đã cùng nhau gắn kết trở lại, cô không còn ý định li hôn chồng nữa.

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Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Trang Nemo 

Được biết chồng Trang Nemo tên là T.T.H, hiện đang quản lý một cửa hàng xe điện. 

 

 

Netizen "sởn da gà" trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo

Netizen "sởn da gà" trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo

Trang Nemo vừa đăng tải hình ảnh khuôn mặt đỏ chót, sần sùi như bị bỏng khiến cộng đồng mạng hoảng hồn.

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