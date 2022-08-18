‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn?

Nhịp sống trẻ 18/08/2022 06:31

Mới đây, hotgirl Trang Nemo vừa đưa ra thông tin tuyển dụng trên trang cá nhân. Theo đó, ‘hot mom thị phi’ này đã đưa ra loạt quyền lợi rất hậu hĩnh khiến ai cũng muốn về đầu quân.

Cụ thể hơn, ngoài mức thu nhập lí tưởng của một nhân viên bán hàng, hotgirl này còn tạo rất nhiều cơ hội cho nhân viên của mình như: ở biệt thự, bao xe đưa đón, ngồi ghế massage khi làm việc, tăng lương và thưởng khi làm tốt, thậm chí đi du lịch xuyên quốc gia hàng năm.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 1
Trang Nemo nói về việc tuyển dụng. Ảnh: Internet

Thế nhưng, liệu những thông tin tuyển dụng này sẽ đi kèm những điều kiện và yêu cầu gì hay không? Câu trả lời là có. Theo đó, hotgirl bán hàng online này đã đưa ra yêu cầu nhân viên của mình không được 'hiền'. 'Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm việc với chị rất là sướng nhưng yêu cầu phải lanh và bán nhiều hàng, bán giỏi. Chứ những ai hiền lành quá gặp ai cũng dạ em chào chị là rớt liền'- Trang Nemo cho biết thêm.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 2
Trang Nemo livestream trên tiktok. Ảnh: Internet

Nguyên văn lời tuyển dụng của Trang Nemo: 'Nhân viên của shop chị không yêu cầu bằng cấp, có thể vừa làm vừa ngồi ghế massage. Mỗi năm còn có chuyến du lịch trong và ngoài nước. Nhân viên có bầu, nghỉ thai sản sẽ được hỗ trợ 5 triệu. Bán hàng giỏi được thưởng 4 triệu/tháng. Nhân viên vào làm thì có thể ở căn nhà kế bên shop hoặc căn chung cư xa hơn, chỗ nào cũng đầy đủ tiện nghi, có xe đưa đón'.

'Còn nữa, nhân viên bầu bí, nghỉ thai sản sẽ được hỗ trợ 5 triệu. Nếu bị Covid-19 sẽ được hỗ trợ lương 1,5 triệu/tháng và cho thêm 3 triệu.' Tính trung bình lương mỗi tháng nhân viên nhận về từ công việc bán hàng online là 10 triệu, làm tốt còn thu nhập khá hơn.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 3
Trang Nemo khiến cộng đồng mạng chú ý khi thông báo tuyển nhân viên với đãi ngộ "rất hời" chuẩn "việc nhẹ lương cao". Ảnh: Internet

Thông tin tuyển nhân viên của Trang Nemo ngay khi chia sẻ đã nhận về nhiều quan tâm. Với mức lương trên, không ít người cảm thấy đây là 'miếng mồi béo bở', hơn cả những công việc văn phòng nên bày tỏ muốn nghỉ việc để đầu quân về đội Trang Nemo.

- Chắc mình bỏ việc lương 6 triệu qua đây làm quá. Làm từ 8h30 - 5h về mà bị nói lên nói xuống. Chi phí ăn uống nhà tự lo, còn lại không có hỗ trợ gì.

- Không lẽ bỏ làm công ty xin vô shop chị Trang làm ta.

- Không lẽ em về Việt Nam em "đầu quân" cho shop chị chứ em chán Nhật quá rồi.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 4

 

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 5

CĐM hồ hởi với thông tin tuyển dụng của Trang Nemo. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cũng ‘bán tín bán nghi’ bởi việc nhẹ lương cao cũng phải có cái giá của nó. Điều đặc biệt nhất là khi chủ shop yêu cầu nhân viên của mình không được ‘hiền’, không hẳn ai cũng có thể phù hợp. Là hotgirl có tiếng trong việc làm ăn, Trang Nemo cũng vướng phải không ít ồn ào.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 6
Chủ shop Trang Nemo từng vướng không ít ồn ào. Ảnh: Internet

Tháng 5/2019, cô bị chỉ trích khi 'đi đường quyền' với nhân viên vì nghi người này làm mất điện thoại của mình.

Cuối tháng 12/2019, mạng xã hội từng xôn xao trước đoạn clip nhạy cảm của một cặp đôi. Nhân vật nữ chính bị nghi là Trang Nemo. Tuy nhiên, sau đó cô lên tiếng phủ nhận.

Cuối tháng 12/2021, cô chủ shop cũng từng gây xôn xao khi đứng ra tố nhân viên tên Tr. 'tuồn' hàng ra ngoài để người thân bán kiếm tiền. Khi ấy, Trang cho hay không muốn làm lớn chuyện, để cho Tr. có một cơ hội làm lại cuộc đời.

Đầu năm 2022, Trang Nemo vướng ồn ào đánh người. Nạn nhân ở đây là 'hot girl bán hàng online' Trần My.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 7
Trang Nemo sở hữu tài sản khủng. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Trang Nemo chẳng khác đại gia kinh doanh bởi lẽ, nhờ công việc bán hàng online mà cô có thu nhập khủng, tậu nhà, siêu xe, thường xuyên sử dụng hàng hiệu và sở hữu khá nhiều bất động sản tại TP.HCM. Cô thậm chí còn ra vào showbiz như đi chợ.

‘Lên sóng’ tuyển nhân viên, Trang Nemo khiến người người hồ hởi đòi nghỉ việc về đầu quân, liệu có như lời đồn? - Ảnh 8
Trang Nemo (tên thật Nguyễn Hương Trang) được mệnh danh là "hot girl bán hàng online". Ảnh: Internet

Mỗi lần livestream quảng cáo, hot mom này lại có lượng người tương tác khủng.  Bạn nghĩ sao về thông tin tuyển dụng của ‘thánh’ kinh doanh online Trang Nemo?

Netizen "sởn da gà" trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo

Netizen "sởn da gà" trước khuôn mặt như bỏng nặng của Trang Nemo

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