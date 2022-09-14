Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt

Mới đây, đám cưới của cô nàng với đạo diễn Đức Anh được đông đảo người chúc mừng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham dự hôn lễ của cặp đôi. Cả hai cùng sánh duyên tại tiệc cưới tràn ngập hạnh phúc và lãng mạn. Không gian sân khấu được trang trí sang trọng với những dàn hoa trắng thanh tao và thuần khiết. Tông màu này hầu như có mặt ở cả lễ hỏi và đám cưới hoành tráng ở Hà Nội của cả hai.

Sau khi chính thức về chung một nhà, nàng hot girl Hà thành mới đây gây chú ý khi khoe loạt hình ảnh khoe dáng táo bạo, cực ngầu ‘đốt mắt’ người nhìn.

Kiều Ly Phạm đăng ảnh gây sốt. Ảnh: Internet

Với cách tạo dáng cool ngầu, cùng chiếc áo để lộ chân ngực, nàng hotgirl khiến vóc dáng thêm táo bạo, gợi cảm bội phần. Hình ảnh trên của nữ hotgirl nhận về nhiều lượt tương tác, bình luận khen ngợi vóc dáng ‘chuẩn đét’ của cô nàng.

Vóc dáng của cô được nhận xét không thua kém bất cứ hot girl, người đẹp nào trong showbiz. Ảnh: Internet

Có vẻ như sau khi lấy chồng, cuộc sống của cô không có quá nhiều thay đổi, cô vẫn có thể làm những điều mình thích, đặc biệt càng 'cháy' hơn trong phong cách thời trang. Nàng hotgirl sinh năm 1992, nhưng nhiều người vẫn nhận xét cô trẻ trung hơn tuổi thật với làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa. Có được điều này, Kiều Ly khá chú trọng về chế độ tập luyện và dinh dưỡng.

Cư dân mạng hết lời khen ngợi cho sắc vóc của nàng hot girl. Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, Kiều Ly Phạm cũng từng trở thành nữ chính của Người Ấy Là Ai tập 6 của mùa 3. Trước khi lấy chồng, cô nàng cũng ưa chuộng phong cách sexy, gợi cảm. Sở hữu vóc dáng chuẩn nên Kiều Ly diện trang phục nào cũng nổi bật.

Cô nàng cũng được biết đến có sự nghiệp kinh doanh rất thành công. Chồng mới cưới là đạo diễn Nguyễn Đức Anh là người đứng sau rất nhiều MV đình đám của các ca sĩ Việt nên càng được nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc.