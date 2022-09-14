Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt

Nhịp sống trẻ 14/09/2022 08:00

Kiều Ly Phạm không hoạt động trong showbiz nhưng được nhiều người biết đến với danh xưng hotgirl, cô nàng có ngoại hình đẹp, gương mặt xinh xắn không thua kém bất cứ chân dài nào.

Mới đây, đám cưới của cô nàng với đạo diễn Đức Anh được đông đảo người chúc mừng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham dự hôn lễ của cặp đôi. Cả hai cùng sánh duyên tại tiệc cưới tràn ngập hạnh phúc và lãng mạn. Không gian sân khấu được trang trí sang trọng với những dàn hoa trắng thanh tao và thuần khiết. Tông màu này hầu như có mặt ở cả lễ hỏi và đám cưới hoành tráng ở Hà Nội của cả hai.

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 1
 

 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 2
Hotgirl Kiều Ly Phạm và đạo diễn Đức Anh chính thức về chung một nhà. Ảnh: Internet 

Sau khi chính thức về chung một nhà, nàng hot girl Hà thành mới đây gây chú ý khi khoe loạt hình ảnh khoe dáng táo bạo, cực ngầu ‘đốt mắt’ người nhìn.

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 3
 

 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 4
Kiều Ly Phạm đăng ảnh gây sốt. Ảnh: Internet

Với cách tạo dáng cool ngầu, cùng chiếc áo để lộ chân ngực, nàng hotgirl khiến vóc dáng thêm táo bạo, gợi cảm bội phần. Hình ảnh trên của nữ hotgirl nhận về nhiều lượt tương tác, bình luận khen ngợi vóc dáng ‘chuẩn đét’ của cô nàng.

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 5
 

 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 6

Vóc dáng của cô được nhận xét không thua kém bất cứ hot girl, người đẹp nào trong showbiz. Ảnh: Internet

Có vẻ như sau khi lấy chồng, cuộc sống của cô không có quá nhiều thay đổi, cô vẫn có thể làm những điều mình thích, đặc biệt càng 'cháy' hơn trong phong cách thời trang. Nàng hotgirl sinh năm 1992, nhưng nhiều người vẫn nhận xét cô trẻ trung hơn tuổi thật với làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa. Có được điều này, Kiều Ly khá chú trọng về chế độ tập luyện và dinh dưỡng.

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 7

 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 8

 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt - Ảnh 9

Cư dân mạng hết lời khen ngợi cho sắc vóc của nàng hot girl. Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, Kiều Ly Phạm cũng từng trở thành nữ chính của Người Ấy Là Ai tập 6 của mùa 3. Trước khi lấy chồng, cô nàng cũng ưa chuộng phong cách sexy, gợi cảm. Sở hữu vóc dáng chuẩn nên Kiều Ly diện trang phục nào cũng nổi bật.

Cô nàng cũng được biết đến có sự nghiệp kinh doanh rất thành công. Chồng mới cưới là đạo diễn Nguyễn Đức Anh là người đứng sau rất nhiều MV đình đám của các ca sĩ Việt nên càng được nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây

Một mối tình đẹp như mơ, một ‘happy ending’ như ý muốn và một cuộc sống ngày càng thăng hoa bên chồng đại gia, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiểu Ly Phạm hotgirl Nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 3 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 3 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 59 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân