Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng

Nhịp sống trẻ 11/09/2022 07:11

Vừa qua, cô nàng hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ khiến dân tình không khỏi ‘choáng váng’ với loạt ảnh chụp tại biển cùng set đồ hiệu đắt đỏ.

‘Xinh như mộng’, nàng hotgirl trên mạng xã hội có tên Thái Thảo Nguyên nổi tiếng không thua kém bất cứ chân dài showbiz nào. Đặc biệt hơn, cô nàng hotgirl sinh năm 1998 này cũng sở hữu gu ăn mặc thời trang nóng bỏng, ngọt ngào với toàn hàng hiệu ‘dát’ trên người.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1
Hotgirl Thái Thảo Nguyên. Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Thái Thảo Nguyên chia sẻ khoảnh khắc diện bikini tạo dáng trên bờ biển. Nàng hotgirl chọn toàn bộ trang phục của một nhà mốt Pháp. Cụ thể, set đồ bơi là hàng hiệu Dior cùng túi xách bản to.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2
Thời trang dạo biển của Thảo Nguyên gây sốt. Ảnh: Internet

Được biết bộ đồ bơi mà người đẹp Đà Nẵng diện có giá 29 triệu đồng, mua lẻ áo hoặc quần với giá 14,5 triệu đồng. Túi xách Dior bản to có giá khoảng gần 30 triệu đồng. Tất cả tạo nên tổng thể hài hòa cho Thái Thảo Nguyên khi cô thả dáng gợi cảm trên biển.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 3
Hotgirl khiến nhiều người 'choáng' vì độ chịu chơi. Ảnh: Internet

Hình ảnh này của cô khiến ai cũng trầm trồ bởi độ chịu chơi của cô khi đầu tư đồ đi du lịch sương sương gần 100 triệu.

Từ thời còn đi học, Thảo Nguyên đã có tiếng trên mạng xã hội, nhận về danh xưng 'hot girl xinh nhất Đà Nẵng'. Cô nổi tiếng trong một số diễn đàn mạng xã hội và nhận được rất nhiều lượt theo dõi vì gương mặt như búp bê.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 4
Thảo Nguyên có gu thời trang sành điệu. Ảnh: Internet

Ngoại hình của Thảo Nguyên cũng vô cùng cân đối, sở hữu nước da trắng ngần, vóc dáng thon gọn. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m6, nhưng Thảo Nguyên có thể chinh phục mọi trang phục gợi cảm, tôn vinh vẻ đẹp chững chạc hơn tuổi.

Mỗi lần đăng ảnh, Thảo Nguyên khiến ai cũng phải nổ con mắt vì phong cách thời trang sành điệu, đặc biệt kết hợp với những túi xách hàng hiệu có giá trị khủng. Cô không chỉ được chú ý bởi diện mạo khả ái mà còn bởi gu ăn vận nữ tính. Người đẹp đặc biệt còn đam mê thể thao để rèn luyện vóc dáng mỗi ngày.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 5
Thảo Nguyên mix match trang phục đồng điệu với túi hiệu đắt đỏ. Ảnh: Internet

Thảo Nguyên từng vướng tin đồn có phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu gương mặt chuẩn từng góc cạnh. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận mình chưa bao giờ sử dụng dao kéo.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 6

 

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 7
Cô nàng gây choáng với những bức ảnh tự đăng. Ảnh: Internet

Được biết khi mới 13 tuổi, Thái Thảo Nguyễn đã trở thành người mẫu nhí. Ở tuổi 24, cô cho thấy những lựa chọn phục trang tôn hình thể một cách khéo léo.

Trước đây, cô gái bất ngờ bị đồn thổi cặp kè ‘đại gia’ để có tiền đóng học phí. Tuy nhiên, cô nàng cũng phủ nhận hoàn toàn thông tin này và đính chính đó là bố của mình.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh 8
Hotgirl có cuộc sống sang chảnh xứng danh 'con nhà giàu'. Ảnh: Internet

Không chỉ xinh đẹp, Thảo Nguyên từng đạt được nhiều thành tích trong thể thao, âm nhạc. Phải kể đến như HCV cờ tướng thành phố, giải Khuyến khích hát đơn ca thành phố, ...Người đẹp gây chú ý nhiều hơn vì theo học trường đại học danh tiếng trước đó. Thuộc hội con nhà giàu, lại có nhan sắc xinh đẹp nên Thái Thảo Nguyên nổi tiếng là "hot girl số 1" Đà Nẵng.

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