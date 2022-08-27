Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười

Nhịp sống trẻ 27/08/2022 10:09

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em bé vừa biểu diễn trên sân khấu… vừa khóc nhè với lí do vô cùng thú vị.

Ở phía dưới khán đài cũng như khi mới xem clip, hẳn không phải ai cũng dễ dàng nhận ra vì sao em bé này vừa múa… vừa khóc như vậy. Tuy nhiên, mẹ bé đã tiết lộ lí do khiến người người phải bật cười vì quá dễ thương.

Theo đó, bé trong clip được biết đến đang ở độ tuổi học mẫu giáo, mẹ cho bé đăng ký học lớp múa vì trước đó bé khá rụt rè và nhút nhát. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng theo học, bé đã có thể tự tin và được biểu diễn văn nghệ của trường.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười - Ảnh 1
Em bé khóc khi bắt đầu vào 'giờ G' biểu diễn. Ảnh: Internet

Theo đoạn clip, bé gái mặc trang phục diễn là váy xanh đồng điệu như các bé khác, đứng xếp hàng trên sân khấu. Thế nhưng, trong khi các bạn xung quanh đã bắt đầu múa và đang mải mê biểu diễn các động tác đã tập luyện trước đó thì bé gái này vẫn đứng im tại chỗ, mếu máo khóc, ánh mắt hướng về phía phụ huynh ở dưới hội trường. Có lẽ, trong lúc này cả cô giáo và phụ huynh đều lúng túng và quan ngại vì bé đã quên động tác. Và sự thật lại ngược lại hoàn toàn.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười - Ảnh 2
Bé gái vừa múa vừa khóc khiến nhiều người bật cười vì lí do sau đó. Ảnh: Internet

Theo đó, bé vẫn thực hiện các động tác múa sau đó vô cùng thuần thục. Lí do khóc khiến bé chiếm hết spotlight trong số các bạn chính là vì “bé muốn bố cầm giúp 2 chiếc nhẫn, để tập trung múa mà chẳng ai nghe thấy, bất lực quá nên đứng khóc. Nhưng sau tất cả con vẫn hoàn thành bài múa của mình". - mẹ bé cho hay.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười - Ảnh 3
Hình ảnh sau đó được nhiều người chụp lại 'bắt sóng' được lí do bé khóc. Ảnh: Internet

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi thích thú vì các em bé quá đỗi dễ thương như em bé trong clip này. Loạt bình luận cưng yêu dành cho em bé:

"Rất chuyên nghiệp, gửi được nhẫn phát là gạt nước mắt vô bài liền. Chúc con gái mạnh khỏe, vui vẻ, mãi dễ thương như thế này nhé"

"Dễ thương quá, khóc xong là lấy lại tinh thần được ngay. Các cô chú phải học hỏi con rồi"

"Khúc cuối của cô bé này kiểu “Người ta cũng biết nhảy làm duyên làm dáng chớ bộ, tại người ta vướng 2 cái nhẫn thôi". Cưng quá ạ".

Mạng xã hội có nhiều bé luôn khiến người lớn chúng ta khó lòng kiềm lại trước những hành động ‘dễ cưng’ của chúng. Những biểu cảm ngây ngô, hồn nhiên đôi khi khiến chúng ta phải bất ngờ và luôn luôn trở thành niềm thích thú với mọi người.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười - Ảnh 4
Bé gái vừa ăn vừa ngủ gật khiến ai cũng phải phì cười vì quá đáng yêu. Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ một em bé khá mũm mĩm được biết đến với sở thích cực kỳ đam mê ăn uống, đến mức vừa ăn vừa gật gà gật gù đã khiến các mẹ phát sốt và thèm muốn. Biểu cảm của em dễ thương đến mức trở thành 'hot kid' được săn đón khi đăng tải, nhiều người tỏ ra vô cùng yêu thích khi ngắm bé.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười - Ảnh 5
Em bé 'điệu đà' thích thú tự ngắm mình trong gương. Ảnh: Internet

Một “quý cô” điệu đà cũng khiến cộng đồng mạng phải "rụng tim", mới khoảng 1 tuổi nhưng khi được diện bộ bodysuit khoe đôi chân mũm mĩm, cùng 3 vòng của mình, cô bé cứ thế tự đứng trước gương tự ngắm mình mãi không thôi.

Chẳng những thế, cô bé còn liên tục nghiêng người, xoay xoay để ngắm hết các góc body của mình với một biểu cảm cực kỳ chăm chú, mãn nguyện khiến ai cũng phải bật cười vì thú vị. Thế mới nói, trẻ em như ‘búp trên cành’ ai cũng phải cưng, phải yêu là đều có lí do.

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