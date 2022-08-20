Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác

Nhịp sống trẻ 20/08/2022 13:34

Những bức ảnh sau khi phục dựng vô cùng hoàn mỹ và chứa đầy ý nghĩa của tấm lòng những người trẻ biết ơn các chiến sỹ đã hi sinh cho Tổ quốc.

Theo chia sẻ từ Thanh niên, nhóm các bạn trẻ TeamLee sau khi biết được thông tin 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) ngày 24-7-1968 vẫn chưa có bức ảnh thật sự đẹp, cả nhóm đã quyết định bắt tay vào thực hiện với quyết tâm: Phục dựng cho các cô từng bức ảnh thật đẹp rồi trao tận nơi chính quyền và Ban quản lý di tích để trưng bày.

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 1Nhóm các bạn trẻ hoàn thành việc phục dựng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trên cơ sở ảnh gốc, các bạn trẻ trong nhóm đã phục dựng lại để trao tặng lại cho đơn vị và gia đình thân nhân của 10 nữ anh hùng liệt sĩ này.

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 2
Những bức ảnh được phục dựng chi tiết và tỉ mẩn. Ảnh: Thanh niên

Được biết, cả nhóm không quản ngại khó khăn và mất khoảng 2 tuần để hoàn thành.

Theo đó, việc phục dựng này cần được làm nhanh chóng theo tiến độ của đơn vị tổ chức. Nhóm thanh niên gần như đã dồn hết sức và tự bỏ tiền túi để làm như một cách tri ân với những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Được biết, cả thảy nhóm có 6 người sắp xếp thời gian để thực hiện công việc này và ban giao ngay sau khi hoàn thành trước thời hạn đề ra.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (TT.Đồng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) ngay sau khi nhận các bức ảnh đã gửi lời cảm ơn đến các bạn trẻ vì hành động ý nghĩa. Nhóm này cũng đã gây bất ngờ cho ban quản lý và những người làm công tác vì các bức ảnh phục dựng vô cùng tỉ mẩn, đạt đến độ chính xác và hoàn hảo.

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 3
10 chân dung nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Thanh niên

Cùng chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM, nhóm các bạn trẻ này đã “Phục dựng truyền thần cho hàng trăm ảnh liệt sĩ” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022). Dưới đây là một trong những bức ảnh 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc được nhóm phục dựng:

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 4

 

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 5

 

Mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhóm thanh niên tâm huyết phục dựng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đầy tỉ mỉ và chính xác - Ảnh 6
Chân dung TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc (hy sinh vào 24.7.1968). Ảnh: Pháp luật TP.HCM

10 cô gái Đồng Lộc gồm: Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi).

16 giờ ngày 24-7-1968, một quả bom của không quân Mỹ ném trúng nơi 10 nữ thanh niên xung phong đang trú ẩn ở Ngã ba Đồng Lộc và 10 cô gái đang độ tuổi xanh đã hy sinh.

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