‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ?

Nhịp sống trẻ 01/09/2022 20:12

Là gương mặt dẫn đầu trong top các gương mặt đẹp nhất thế giới - Thylane Blondeau luôn gây sự chú ý trước ống kính truyền thông.

Mới đây, cô nàng và bạn trai có kỳ nghỉ ngọt ngào và lãng mạn ở St Tropez (Pháp). Người đẹp diện bộ bikini màu đen, phô thân hình gợi cảm, nuột nà và vòng một căng đầy gợi cảm. Bạn trai và cô được biết với mối tình gắn bó từ năm 2020, hai người được cho là đã đính hôn, bạn trai cô từng tâm sự: “Em là cô gái may mắn nhất khi có anh trong đời! Cuộc sống không có anh chỉ là vô nghĩa”.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 1

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 2
Bạn trai và cô gái đẹp nhất thế giới hẹn hò. Ảnh: Internet

Mặc dù chỉ lọt ống kính chụp lén của nhà báo, tuy nhiên, có thể thấy vẻ đẹp của ‘cô gái đẹp nhất’ thế giới không thay đổi chút nào. Giữ vững phong độ là người mẫu với hình thể thon gọn, dù chiều cao chỉ 1,68m, song, cô gái được xem là ‘đẹp nhất thế giới’ bởi gương mặt có tỷ lệ vàng cùng nét quyến rũ đáng ngưỡng mộ.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 3

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 4
Nhan sắc của Thylane qua ống kính chụp lén. Ảnh: Internet

Ngay từ năm 6 tuổi, Thylane đã lọt top những cô mẫu nhí có nhan sắc đẹp nhất thế giới. Sau đó, vào năm 17 tuổi, danh xưng này tiếp tục đến với cô. Cụ thể, vào độ tuổi trưởng thành, các nét đẹp trong Thylane vẫn giữ nguyên và có phần quyến rũ cùng các đường nét sắc sảo hơn nữa.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 5

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 6
Thylane khi còn nhỏ. Ảnh: Internet

Theo một số ý kiến của giới chuyên gia, điều khiến Thylane nổi bật về nhan sắc khi còn nhỏ là bởi cô bé trông không giống một cô bé 6 tuổi thông thường. Tất cả nằm ở tỷ lệ. Gương mặt cô bé khi đó có những tỷ lệ giống như một gương mặt đẹp của người lớn với cằm thon, môi cong. Điều này ngay lập tức khiến người ta bị cô bé lạ lùng này hút hồn " - Bác sĩ thẩm mỹ người Anh Michael Prager từng đánh giá rằng.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 7
Thylane gây chú ý giới truyền thông với nhan sắc của mình. Ảnh: Internet

"Thylane không xinh đẹp theo kiểu búp bê, gương mặt cô bé có biểu cảm thú vị, rất cá tính. Đôi mắt xanh to tròn và một đôi môi cong đẹp tự nhiên. Ở tuổi trưởng thành, gương mặt của Thylane hiện tại vẫn gần với tỷ lệ vàng. Cô gái có gương mặt mang nhiều nét gợi cảm, nữ tính" - Bác sĩ thẩm mỹ người Anh Tatiana Lapa cho hay.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 8

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 9
Thylane thay đổi phong cách sang sexy, khoe "da thịt" nhiều hơn vào độ tuổi trưởng thành. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sự nổi tiếng lại đi đôi với thị phi, mặc dù đã được truyền thông chú ý ngay từ khi rất nhỏ tuổi, song, cô bé đã vướng phải loạt tranh cãi vì chụp hình phản cảm cùng với trang phục không phù hợp. Cô được xem là người mẫu chín ép và vào thời điểm trên đã kiếm được rất nhiều tiền. 

Sau này, cô gái đẹp nhất vẫn được các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới săn đón, trở thành gương mặt nổi danh của các nhãn hàng như: Jalouse, L'Officiel Paris, Teen Vogue, Self Service Magazine và Flaunt Magazine, Dolce & Gabbana và xuất hiện trong chiến dịch năm 2017 cùng với Zendaya, Presley Gerber, Lucky Blue Smith. Blondeau thu hút sự chú ý khi ngồi hàng ghế đầu tại buổi trình diễn năm 2017 của Michael Kors với vẻ ngoài trưởng thành. Thời điểm này, người đẹp càng thay đổi phong cách sang sexy, khoe "da thịt" nhiều hơn.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 10

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 11

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 12
Thylane nổi tiếng và được nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: Internet

Cô được xem như một ngôi sao mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi với lượng fan trung thành tự gọi mình là “Thylaners”. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng Hollywood như Kaia Gerber, Barbara Palvin, Gabriel-Kane Day-Lewis và Brooklyn Beckham… Ngoài làm người mẫu, cô gái đẹp nhất thế giới còn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và còn đầu tư trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh.

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 13

 

‘Cô gái đẹp nhất thế giới’ khoe dáng bikini với bạn trai, sau 5 năm 'lọt top' nhan sắc có giữ được phong độ? - Ảnh 14
Tranh cãi về việc nữ người mẫu Thylane xinh đẹp, hấp dẫn nhưng chưa đủ tầm đứng đầu thế giới. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều ý kiến phản đối danh xưng "Cô gái đẹp nhất thế giới" của cô. Họ cho rằng, người mẫu Pháp có ngoại hình xinh đẹp, hấp dẫn nhưng chưa đủ tầm để đứng đầu thế giới.

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười

Bé gái khiến cộng đồng mạng ‘cưng xỉu’ vì loạt biểu cảm mếu máo khi đang múa: biết được lí do ai cũng bật cười

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em bé vừa biểu diễn trên sân khấu… vừa khóc nhè với lí do vô cùng thú vị.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái đẹp nhất thế giới Thylane người mẫu Thylane Blondeau

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành