Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây

Vào thời điểm nữ MC được ông xã CEO cầu hôn cùng một đám cưới hoành tráng sau đó, nữ MC đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Vốn thuộc hội mỹ nhân hàng đầu, MC Thu Hoài cũng là cô dâu xinh đẹp nhất trong đám cưới của riêng mình.

Mới đây, nữ diễn viên Chỉ Có Thể Là Yêu thông báo chuyện mang bầu em bé sau 2 năm kết hôn. Xinh đẹp, giỏi giang, đa tài, lại có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Thu Hoài khiến không ít người vui lây.

Là một gương mặt nổi bật trong bộ ba hội bạn thân 'tài sắc' gồm: Phanh Lee, Huyền Lizzie và Thu Hoài. Nữ MC thể thao luôn giữ vững phong độ nhan sắc khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Còn nhớ, vào thời điểm ‘đi nhầm sân golf, lấy chồng như ý’, MC Thu Hoài luôn có được sự hạnh phúc vì lấy được chồng cùng đam mê và sở thích. MC Thu Hoài từng nhắn nhủ ông xã: 'Chúc mừng chồng Nam Foi giật được HIO lớn nhất cuộc đời'. (HIO là một thuật ngữ trong bộ môn golf, được hiểu là cú đánh).

Thu Hoài được doanh nhân Hoài Nam cầu hôn. Ảnh: Internet

Chồng Thu Hoài từng là du học sinh tại Mỹ. Hiện Hoài Nam đang là một doanh nhân ở lĩnh vực golf.

Sau gần 2 năm trở thành vợ người ta, cặp vợ chồng vẫn luôn thể hiện tình cảm mùi mẫn khiến không ít người ganh tỵ. Hoài Nam từng khẳng định anh tôn trọng 'nóc nhà' tuyệt đối. Thậm chí anh luôn nhường nhịn, yêu thương bà xã vì chấp nhận thực tế không bao giờ cãi thắng được cô.

'Về nhà bố mẹ tôi ăn cơm xong rửa bát cùng vợ là chuyện bình thường. Giặt hay phơi quần áo cũng có thể làm thay vợ, thế là bình đẳng... Muốn hiểu được người phụ nữ của mình thì nên cho họ cái quyền bình đẳng và thậm chí làm những việc mà họ phải làm', ông xã Thu Hoài từng tâm sự.

Nữ MC xinh đẹp trong giai đoạn thai kì. Ảnh: Internet

Gần đây nhất, trong suốt thai kỳ, chồng doanh nhân luôn kề cạnh, chăm sóc cô chu đáo, nhan sắc của người đẹp họ Vũ ngày càng thăng hạng khó ai có thể phủ nhận. Trong trang phục giấu nhẹm bầu bí, cô vẫn giữ được thần thái xinh đẹp khi diện chiếc đầm suông trắng.

Thu Hoài cùng chồng doanh nhân yêu thích bộ môn yoga giữ dáng. Ảnh: Internet

Tiết lộ việc giữ dáng, cô cho hay mình được ông xã tìm hiểu và nhắn nhủ đi học, chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu mang thai, cô đã tập luyện bộ môn này để giữ gìn vóc dáng. Đáng nói, chồng cô cũng ‘xin tập ké một buổi’ giúp vợ thực hành tốt hơn, chỉ hành động nhỏ chăm vợ này thôi đủ khiến hội chị em ghen tỵ với nữ MC nhà đài đây rồi.

Trong mắt cô, ông xã là người chín chắn, trưởng thành khác hẳn với mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt cô: bad boy... Nhờ có sự ủng hộ của ông xã cô yên tâm theo đuổi sự nghiệp và những dự định của mình. Nữ MC sinh năm 1990 ngày càng nhuận sắc xinh đẹp sau khi kết hôn là đây.