Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 12:38

Một mối tình đẹp như mơ, một ‘happy ending’ như ý muốn và một cuộc sống ngày càng thăng hoa bên chồng đại gia, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây.

Mới đây, nữ diễn viên Chỉ Có Thể Là Yêu thông báo chuyện mang bầu em bé sau 2 năm kết hôn. Xinh đẹp, giỏi giang, đa tài, lại có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Thu Hoài khiến không ít người vui lây.

Vào thời điểm nữ MC được ông xã CEO cầu hôn cùng một đám cưới hoành tráng sau đó, nữ MC đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Vốn thuộc hội mỹ nhân hàng đầu, MC Thu Hoài cũng là cô dâu xinh đẹp nhất trong đám cưới của riêng mình.

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 1

 

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 2
MC Thu Hoài xinh đẹp và tài năng, được nhiều người mến mộ. Ảnh: Internet

Là một gương mặt nổi bật trong bộ ba hội bạn thân 'tài sắc' gồm: Phanh Lee, Huyền Lizzie và Thu Hoài. Nữ MC thể thao luôn giữ vững phong độ nhan sắc khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Còn nhớ, vào thời điểm ‘đi nhầm sân golf, lấy chồng như ý’, MC Thu Hoài luôn có được sự hạnh phúc vì lấy được chồng cùng đam mê và sở thích. MC Thu Hoài từng nhắn nhủ ông xã: 'Chúc mừng chồng Nam Foi giật được HIO lớn nhất cuộc đời'. (HIO là một thuật ngữ trong bộ môn golf, được hiểu là cú đánh).

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 3
Thu Hoài được doanh nhân Hoài Nam cầu hôn. Ảnh: Internet

Chồng Thu Hoài từng là du học sinh tại Mỹ. Hiện Hoài Nam đang là một doanh nhân ở lĩnh vực golf.

Sau gần 2 năm trở thành vợ người ta, cặp vợ chồng vẫn luôn thể hiện tình cảm mùi mẫn khiến không ít người ganh tỵ. Hoài Nam từng khẳng định anh tôn trọng 'nóc nhà' tuyệt đối. Thậm chí anh luôn nhường nhịn, yêu thương bà xã vì chấp nhận thực tế không bao giờ cãi thắng được cô.

'Về nhà bố mẹ tôi ăn cơm xong rửa bát cùng vợ là chuyện bình thường. Giặt hay phơi quần áo cũng có thể làm thay vợ, thế là bình đẳng... Muốn hiểu được người phụ nữ của mình thì nên cho họ cái quyền bình đẳng và thậm chí làm những việc mà họ phải làm', ông xã Thu Hoài từng tâm sự.

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 4

 

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 5
Nữ MC xinh đẹp trong giai đoạn thai kì. Ảnh: Internet

Gần đây nhất, trong suốt thai kỳ, chồng doanh nhân luôn kề cạnh, chăm sóc cô chu đáo, nhan sắc của người đẹp họ Vũ ngày càng thăng hạng khó ai có thể phủ nhận. Trong trang phục giấu nhẹm bầu bí, cô vẫn giữ được thần thái xinh đẹp khi diện chiếc đầm suông trắng.

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 6

 

Sau 2 năm lấy chồng 'đại gia' lại càng xinh ra, MC Thu Hoài khiến không ít người ghen tỵ là đây - Ảnh 7
Thu Hoài cùng chồng doanh nhân yêu thích bộ môn yoga giữ dáng. Ảnh: Internet

Tiết lộ việc giữ dáng, cô cho hay mình được ông xã tìm hiểu và nhắn nhủ đi học, chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu mang thai, cô đã tập luyện bộ môn này để giữ gìn vóc dáng. Đáng nói, chồng cô cũng ‘xin tập ké một buổi’ giúp vợ thực hành tốt hơn, chỉ hành động nhỏ chăm vợ này thôi đủ khiến hội chị em ghen tỵ với nữ MC nhà đài đây rồi.

Trong mắt cô, ông xã là người chín chắn, trưởng thành khác hẳn với mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt cô: bad boy... Nhờ có sự ủng hộ của ông xã cô yên tâm theo đuổi sự nghiệp và những dự định của mình. Nữ MC sinh năm 1990 ngày càng nhuận sắc xinh đẹp sau khi kết hôn là đây.

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng

Hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ gây choáng khi diện bikini dạo biển giá hàng trăm triệu đồng

Vừa qua, cô nàng hotgirl ‘xinh nhất Đà Nẵng’ khiến dân tình không khỏi ‘choáng váng’ với loạt ảnh chụp tại biển cùng set đồ hiệu đắt đỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thu Hoài MC Thu Hoài nhan săc MC Thu Hoài

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 4 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 59 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân