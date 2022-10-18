Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 10:56

Nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh như búp bê của bé gái bán hoa ở Hà Giang từng gây sốt một thời. Hiện tại, cuộc sống của cô bé đã thay đổi khá nhiều.

Hà Giang là vùng đất du lịch nổi tiếng của mảnh đất hình chữ S. Còn nhớ năm 2019, hình ảnh cô bé Hà Giang chừng 7-8 tuổi đứng bán vòng hoa tự tết ở dốc Thẩm Mã khiến dân mạng không khỏi thương nhớ. Nét đẹp đơn thuần hồn nhiên, pha trộn cùng cảnh sắc núi non Tây Bắc đã tạo dấu ấn khó quên trong lòng nhiều người. 

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 1
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 2
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 3
Mùa Thị Dua được ví như một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Internet

Nhờ vào việc xuất hiện trong một đoạn clip của du khách, cô bé có tên Mua Thị Dua đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội và được gọi bằng cái tên thân mật – Phúng Phính Hà Giang.

Được biết, để có tiền trang trải cuộc sống, em đứng bán hoa ven đường và thỉnh thoảng chụp hình cùng du khách. Khi đó, Dua đang mời chào khách du lịch mua những chiếc vòng hoa rừng do em và các bạn tự đi hái. Khoác trên người bộ đồ dân tộc đặc trưng, mái tóc buộc nửa đầu buông xõa, cô bé đã chinh phục bất kì người xem clip nào bởi vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và nhất là đôi mắt có màu rất đặc biệt.

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 4

Chính sự nổi tiếng ấy đã giúp Dua đổi đời. Theo thông tin trên mạng xã hội, hiện em không còn bán hoa nữa mà trở thành mẫu độc quyền cho một doanh nghiệp lớn. 

Sau đó, đơn vị này đã thuyết phục gia đình của bé cho xuống Hà Nội học tập. Mục đích muốn cô bé có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện, bé đang ở Thủ đô và chính thức trở thành người mẫu độc quyền cho đơn vị kinh doanh.

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 5
"Phúng Phính Hà Giang" đổi đời sau khi nổi tiếng. Ảnh: Internet

Theo những video trên TikTok, Dua hiện giờ có cuộc sống không khác gì một tiểu thư sang chảnh. Nhiều người nhận xét, càng lớn Dua càng xinh đẹp.

Nếu không theo dõi từ trước, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là một rich kid thứ thiệt chứ không phải cô bé đứng bán hoa cho du khách năm nào. 

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 6
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 7
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 8
"Em bé bán hoa" ngày ấy đã lên Hà Nội học và theo đuổi công việc người mẫu. Ảnh: Internet

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Dua khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi cô bé không còn phải mưu sinh kiếm sống ở lưng đồi núi mà đã bước sang một trang mới. Thông qua các đoạn clip được đăng tải trên Tiktok của Dua, nhiều người dễ dàng nhận ra cô bé giờ đây đang sống trong 1 ngôi nhà rộng lớn và được tự chọn căn phòng, nội thất ưng ý nhất. 

Chưa kể, Phúng Phính Hà Giang còn được mua tặng 1 chiếc điện thoại iphone 13 với giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Cô còn khiến nhiều người chú ý khi được người đỡ đầu mua tặng đồ trang điểm để trở nên xinh đẹp và sành điệu. 

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 9
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 10
Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 11
Nhìn vào hình ảnh này, "Phúng Phính Hà Giang" trông chẳng còn nét gì của em bé dân tộc xưa kia nữa. Ảnh: Internet

 

Bé gái bán hoa ven đường ở Hà Giang xưa giờ đã đổi đời, ngoại hình thay đổi khiến nhiều người nhận không ra - Ảnh 12
Bất kì bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp và phong cách ăn mặc cuốn hút của em bé Hà Giang một thời đều nhận về lượt tương tác ấn tượng. Ảnh: Internet

Ngoài những lời khen, sự thay đổi này của Phúng Phính cũng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, bé giờ đã khác xa mất dần đi cái chất năm nào được cư dân mạng chú ý.

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Từ khóa:   bé gái bán hoa Hà Giang Phúng Phính Hà Giang

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