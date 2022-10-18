Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của'

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 17:54

Bị chê "mặt nhựa", bạn gái diễn viên Huỳnh Anh muốn sửa mũi lần hai.

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Huỳnh Anh, MC Bạch Lan Phương bị cư dân mạng "soi" nhiều hơn, đặc biệt là nhan sắc. Nhiều dân mạng ác ý còn thường gọi cô là "nữ hoàng mặt nhựa" và lan truyền tin đồn nữ MC đã “đập mặt xây lại”. 

Trước những “gạch đá” về nhan sắc, Bạch Lan Phương khẳng định cô chỉ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ duy nhất ở chiếc mũi của mình. Để chứng minh cho lời nói của mình, Bạch Lan Phương không ngại chia sẻ hình ảnh của cô từ thời chưa phẫu thuật. 

Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 1
Bạn gái Huỳnh Anh thường xuyên bị "soi" nhan sắc. Ảnh: FBNV

Mới đây, cô tiếp tục lên tiếng phân minh cho gương mặt của mình: "Cái mũi nè đến là thị phi luôn, chỉ vì nó quá cao so với mặt em mà ngay lập tức các điểm tự dưng khác trên mặt em thành can thiệp dao kéo hết, em thành nữ hoàng mặt nhựa với bà trùm phẫu thuật thẩm mỹ lỗi luôn. Nào có ai hiểu em phải trải qua ca gây mê 8 tiếng, lấy sụn sườn và đau đớn cũng như khó chịu hậu phẫu, chết đi sống lại như thế nào đâu.

Thực tế ra nhìn bên ngoài khá okla không hiểu sao lên ảnh với clip lại cao vút và nhọn hoắt. Nhiều bạn inbox năn nỉ em chỉ chỗ làm vì thích quá, nhiều người lại bỉ bôi, nhục mạ không thương tiếc.

Nhưng thôi, các bác động viên để em lấy dũng khí đi làm lại nhé. Không phải vì mũi xấu mà nó chưa hài hoà lắm với các nét còn lại thôi. Quan trọng là thầy phán: 'Hạ tý cho giữ của em ạ'. Ngày nào em cũng nghĩ mãi thôi. Mọi người ủn mông mạnh mẽ cho em đi em sẽ chia sẻ lại hành trình này tường tận nha".

Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 2
Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 3
Nữ MC dự định chỉnh mũi lần hai "cho giữ của". Ảnh: FBNV

Bạch Lan Phương cho biết chiếc mũi làm lần 1 của mình bị quá cao nên khiến gương mặt tổng thể chưa hài hòa và có ý định làm lại, hạ thấp xuống. Trước kia, người đẹp cũng từng tuyên bố sẵn sàng chi 50 triệu đồng cho ai tìm ra bằng chứng từng "dao kéo" phần cằm. Cô cho rằng chính chiếc mũi cao cũng một phần khiến nhiều người lầm tưởng mình đã làm cằm Vline.

Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 4

Được biết, ngoài nâng mũi thì bạn gái Huỳnh Anh chỉ can thiệp dao kéo thêm duy nhất 1 điểm trên gương mặt nữa – đó là mí mắt. Mỹ nhân VTV cho biết, sau sinh, mắt cô có phần sụp xuống nên cô đã nhấn mí để trông trẻ hơn. Nữ MC cũng công khai ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ bởi theo cô làm đẹp đúng cách và an toàn sẽ mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cũng như sự tự tin cho chị em.

Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 5
Sửa mũi 8 tiếng vẫn bị mang danh 'nữ hoàng mặt nhựa', bạn gái Huỳnh Anh dự định chỉnh lại 'cho giữ của' - Ảnh 6

Tháng 11/2020, Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh công khai mối quan hệ trước công chúng. Kể từ đó, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Đến tháng 2/2021, Bạch Lan Phương đã đăng tải hình ảnh nam diễn viên 9X quỳ gối trao nhẫn kim cương rồi chính thức cầu hôn. 

Bạch Lan Phương hơn bạn trai sáu tuổi, có một con gái tám tuổi. Cô từng là MC quen mặt khán giả qua nhiều chương trình như VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống... Ngoài ra, cựu nữ MC nhà đài kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Chị cho biết Huỳnh Anh là người lãng mạn, biết chiều chuộng và tạo những điều bất ngờ khiến chị luôn hạnh phúc như thiếu nữ 16 tuổi lần đầu biết yêu.

 

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Từ khóa:   Bạch Lan Phương Huỳnh Anh bạn gái Huỳnh Anh

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