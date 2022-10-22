Chuyện tình của trai tân 19 tuổi yêu người phụ nữ U60: Quen nhau lúc chàng 10 tuổi, quyết lấy bạn gái về làm vợ mặc kệ điều tiếng

Withichai Chantaraj, 19 tuổi đã quyết định đính hôn với bạn gái Janla Namuangrak 56 tuổi của mình. Cặp đôi đến từ tỉnh Sakhon Nakhon của Thái Lan và đã quen biết được gần 10 năm.

Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề trong một mối quan hệ. Tuy vậy, nếu như hai bên cách tuổi nhau quá xa thì đôi lúc cũng khiến những người xung quanh phải tò mò.

Đến khi Wuthichai được 17 tuổi, anh bắt đầu nảy sinh cảm xúc khác lạ với người phụ nữ hàng xóm hơn mình 37 tuổi. Cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn và quyết định hẹn hò.

Theo đó, từ năm lên 10 tuổi, cậu bé Wuthichai Chantaraj (sống ở Thái Lan) lần đầu tiên quen người phụ nữ hàng xóm tên là Janla Namuangrak. Bà từng nhờ Wuthichai dọn dẹp nhà cửa, bê hộ các chậu cây. Trong quá trình đó, 2 người trở thành bạn bè dù khoảng cách giữa họ là 37 tuổi.

Wuthichai và bạn gái Janla Namuangrak luôn sánh đôi. Ảnh: Internet

Wuthichai và Janla cho biết họ không thấy bị cản trở bởi khoảng cách 37 tuổi, nên không ngại dành cho nhau sự quan tâm trìu mến ở chốn đông người. Đôi tình nhân thường trao nhau những nụ hôn và luôn tay trong tay.

"Tôi đã ở bên Janla hai năm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chắc chắn muốn khiến một người nào đó được sống thoải mái. Khi nhìn thấy ngôi nhà tồi tàn của cô ấy, tôi đã nghĩ ra nhiều cách để giúp Janla có điều kiện sống tốt hơn. Cô ấy là người phụ nữ chăm chỉ và thành thật. Tôi ngưỡng mộ cô ấy", Wuthichai nói về bạn gái.

Đôi tình nhân từng giữ bí mật chuyện tình cảm với người thân và bạn bè. Đầu năm nay, họ mới thực sự công khai quan hệ. Từ đó đến nay, Wuthichai và bạn gái còn đăng ảnh, video lên mạng xã hội.

Người phụ nữ này từng có chồng nhưng 2 người đã ly hôn. Bà có 3 người con với chồng cũ, hiện các con đều ngoài 30 tuổi và có cuộc sống riêng. Janla cho hay, bạn trai khiến bà cảm thấy trẻ lại.

"Đối với tôi, Wuthichai như siêu anh hùng. Anh ấy giúp đỡ tôi mỗi ngày. Khi anh ấy lớn lên, chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi chúng tôi nói với mọi người là đang yêu nhau, họ nghĩ thật điên rồ, các con của tôi còn bị sốc", bà Janlachia sẻ.

Mặc cho mọi người xì xào, bà Janla quyết tâm để ngoài tai những lời thị phi. "Ai nói gì thì nói, chúng tôi yêu nhau thì không quan tâm. Có người nói tình yêu đó không có gì sai, ở thời đại ngày nay là hoàn toàn có thể", người phụ nữ từng có một đời chồng bày tỏ thẳng thắn.

Mới đây, bà thừa nhận, 2 người sống bên nhau rất hạnh phúc, chăm chỉ làm việc và sẽ kết hôn trong thời gian tới. Theo lời người phụ nữ U60, bà không có tiền để cho bạn trai, song tình cảm yêu thương nhau luôn dạt dào, biết cách quan tâm lẫn nhau.

Giờ đây, cặp đôi cách nhau 37 tuổi này đang lên kế hoạch kết hôn. Cũng vì ý định này của cặp đôi đã khiến cho bố mẹ họ hàng và gia đình Wuthichai rất bối rối và thậm chí chẳng biết làm sao để giải quyết. Gạt đi tất cả, cặp đôi lệch tuổi nói rằng mình đang rất hạnh phúc và kiểu gì cũng sẽ gắn bó với nhau thật dài lâu.