Gã trai cuồng yêu đâm chết cô gái ở tiệm spa đối diện với mức án nào?

Xã hội 12/10/2022 16:28

Mâu thuẫn tình cảm, Phan Trung Hòa (26 tuổi) đã dùng dao tước đoạt mạng sống của bạn gái, sau đó tự đâm mình nhiều nhát...

Tối ngày 10/10 vừa qua, người dân tại khu vực ngã tư Quý Cao (xã Nguyên Giáp, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) kinh hoàng khi chứng kiến vụ án mạng nghiêm trọng tại đây. 

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, vào khoảng 20h tối cùng ngày, Phan Trung Hòa (26 tuổi, trú tại P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đến cơ sở làm đẹp và nói chuyện với chị L.T. N (26 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La). Trong lúc nói chuyện giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn và người thanh niên bất ngờ dùng hung khí đâm nhiều nhát lên cơ thể người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại người phụ nữ, nam thanh niên cầm hung khí tự đâm lên người và nằm cạnh nạn nhân tử vong. Cùng thời điểm này, người dân sinh sống gần khu vực đó phát hiện, hô hoán đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện và cấp báo cơ quan chức năng.

Theo một số nguồn tin cho biết, Hòa và chị N. có quan hệ tình cảm. Chị N. mới về tiệm spa này để học thêm, nâng cao tay nghề.

Gã trai cuồng yêu đâm chết cô gái ở tiệm spa đối diện với mức án nào? - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Niên

Với hành vi giết chết người tình, nghi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

Trao đổi trên Zing, Luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng hành vi dùng dao sát hại nạn nhân cấu thành tội Giết người. Khi nghi phạm tự sát nhưng không chết, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi của nghi phạm có sự chuẩn bị từ trước, ra tay rất quyết liệt, tàn nhẫn, thể hiện sự coi thường tính mạng con người, coi thường pháp luật. Nếu động cơ giết người xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống, nghi phạm có thể phải đối mặt với tình tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ” hoặc "vì động cơ đê hèn" quy định tại điểm n hoặc điểm q, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt lên tới 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng trên Zing, Luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng nếu vì mâu thuẫn tình cảm hoặc vì chuyện nhỏ nhặt mà giết người, nghi phạm phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình Điều 123 Bộ luật hình Sự 2015.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, nghi phạm sẽ phải thực hiện trách nhiệm dân sự là bồi thường toàn bộ thiệt hại do xâm phạm tính mạng cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Điều 584, 591 Bộ luật Dân sự 2015, khoản bồi thường bao gồm chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng, tiền bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật.

Cả 2 luật sư cho rằng trong trường hợp trước khi gây án, nghi phạm sử dụng chất kích thích thì người này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, tại Điều 13 Bộ luật hình sự 2015. Việc sử dụng chất kích thích không phải là căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

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