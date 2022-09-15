Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội “giết người” và “hành hạ người khác".

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) bị bạo hành đến chết và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can liên quan.

Về lý do không đổi tội danh người cha, trao đổi trên báo Dân Việt, luật sư Lê Bá Thường (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Theo kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở Bình Thạnh, quá trình điều tra bổ sung, Phân Viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo CQĐT trưng cầu.

Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, là cha ruột của bé V.A) về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

Đồng thời, Nguyễn Kim Trung Thái chỉ bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" được quy định tại Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Câu hỏi được dư luận xã hội rất quan tâm và đặt ra tại sao bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không bị truy tố tội giết người?

Luật sư Thường phân tích: Về mặt pháp lý để cấu thành tội giết người theo điều 123 BLHS 2015 thì phải đủ các yếu tố: Chủ quan, khách quan, chủ thể, khách thể thì mới buộc tội "giết người" cho Thái được.

Do không đủ một trong những yếu tố trên nên cơ quan điều tra không thể truy tố về tội giết người đối với Thái.

Kết luận điều tra bổ sung giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm". Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bé V.A đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 nhưng phân viện này trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên vì hồ sơ bệnh án của bé V.A không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Cũng theo luật sư Thường, hành vi khách quan là những biểu hiện của con người ra ngoài thế giới khách quan có sự kiểm soát của ý thức và sự điều khiển của ý chí.

Hành vi khách quan của tội "giết người" là hành vi cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi khách quan của Thái không thể hiện việc cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân là bé V.A. Bởi khi Thái về đến nhà thấy bé V.A bị nôn ối thì Kim Thái vội vàng chở bé đi cấp cứu ngay.

Vụ án đã gây ra sự phẫn uất trong dư luận thời gian qua. Ảnh: Báo Công Thương

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm trung tuần tháng 7 vừa qua, Toà Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bởi lẽ, các luật sư bảo vệ cho người bị hại đề nghị HĐXX xác định tỷ lệ thương tích của cháu V.A vào các ngày 7, 10, và 12/12/2021, nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi “cố ý gây thương tích”. Bên cạnh đó, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh "giết người" với bị cáo Trang.

Các luật sư cũng kiến nghị thay đổi thẩm quyền xét xử sang toà hình sự.

Sau khi hội ý, HĐXX đánh giá, việc chuyển thẩm quyền xét xử sang toà hình sự là không đúng, bởi nạn nhân trong vụ án là bé 8 tuổi, nạn nhân bạo hành, là thuộc thẩm quyền xét xử Toà gia đình và Người chưa thành niên.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, việc giám định thương tích của bị hại trong các ngày 7/10 và 12/12/2021 chưa được thực hiện. Các yêu cầu của luật sư là chính đáng.

Việc xem xét bị cáo Thái có đồng phạm tội “giết người” hay không? cần phải điều tra lại. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Được biết, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kỹ lưỡng từng bước theo quy định pháp luật.