Bà Rịa - Vũng Tàu: Con rể chém mẹ vợ tử vong, 3 người khác nguy kịch

Xã hội 09/10/2022 19:48

Nghi can đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ ngay tại hiện trường, sau khi chém mẹ vợ tử vong cùng 3 người khác nguy kịch.

Ngày 9/10, theo thông tin từ VietNamNet cho biết, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an huyện Châu Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người trong gia đình bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nghi can được xác định là Phạm Thành (50 tuổi), đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ ngay tại hiện trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Con rể chém mẹ vợ tử vong, 3 người khác nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, Phạm Thành có vợ là chị L.T.H (44 tuổi), con của bà P.T.L (77 tuổi). Vợ chồng Thành sống ở nhà riêng, kế bên cạnh nhà bà L.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thành mang cây rựa qua nhà bà L., chém một nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này trong nhà bà L. còn có ông L.H (78 tuổi, chồng bà L.), chị vợ Thành là L.T.T (47 tuổi) và vợ của Thành.

Sau khi chém chết nạn nhân, Thành còn chém 3 người trong gia đình trên gây thương tích nặng ở vùng mặt, tay, chân.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất máu nhiều, trong đó có người bị chém gần đứt lìa cánh tay.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ con rể chém mẹ vợ tử vong tại chỗ và những người trong gia đình vợ bị thương. 

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Tại cơ quan điều tra, Quang đã khai nhận hành vi khiến gã ra tay tàn độc với người vợ từng "đầu gối tay ấp".

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