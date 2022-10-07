Trong bài viết, Quỳnh Như tiết lộ, vào rạng sáng ngày 15/7, sau khi trở về (nhưng qua camera không thấy cầm bao tải), bạn cùng phòng với người đàn ông này khai trước khi tự tử, bạn trai cũ Hải Như mặc áo chống nắng nữ, người ướt sũng đầy bùn đất vội vàng vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Sáng 7/10, trên trang cá nhân, chị gái của Hải Như - Lương Quỳnh Như - đăng tải bài viết dài, tiết lộ manh mối quan trọng trong việc tìm tung tích em gái. Quỳnh Như cho biết, theo hình ảnh camera của nhà dân - gần phòng trọ bạn trai cũ Hải Như, vào tối ngày 14/7, người đàn ông này ra khỏi trọ và vác theo một bao tải lớn. Đây cũng là thời gian Lương Hải Như đi gặp bạn trai cũ và mất liên lạc từ đó đến nay.

Trước đó, vào ngày 15/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nhà bạn trai cũ của Hải Như để tiến hành điều tra. Đi cùng lực lượng công an còn có chó nghiệp vụ để cùng tiến hành tìm kiếm cô gái mất tích một cách bí ẩn.

Hiện bài viết của chị gái Hải Như đang nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Mọi người đều mong mỏi có thể tìm ra sự thật và mang em về với gia đình.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, vào ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7.

Lương Hải như mất tích đến nay đã 3 tháng nhưng vẫn chưa tìm được tung tích. Ảnh: FB Lương Quỳnh Như

Được biết, khi ra khỏi nhà Lương Hải Như có báo lại với gia đình là ra ngoài để giải quyết công việc riêng, sau đó sẽ quay về. Đáng chú ý, đến ngày 26/7, gia đình đã nhận được tin báo xe máy và điện thoại của Lương Hải Như được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng tung tích của nữ sinh hiện vẫn chưa được tìm ra.

Đến thời điểm hiện tại, đã gần 3 tháng tháng kể từ ngày Hải Như mất tích, gia đình của cô hiện vẫn đang ra sức phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy lùng tung tích con gái của mình. Gia đình nữ sinh đã huy động rất nhiều nhân lực đến cầu Cù Sơn để tìm kiếm tung tích của cô gái, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Một số vật dụng của Lương Hải Như được tìm thấy. Ảnh: FB Lương Quỳnh Như

Trước đó, trưa ngày 6/8, gia đình đã tìm ra được chiếc túi xách của Hải Như tại một địa điểm nằm ở mép bờ sông huyện Quốc Oai. Trước đó ít ngày, gia đình cũng đã tìm thấy một chiếc dép màu hồng có hình dạng trùng khớp với đôi dép mà Hải Như đã đeo trước lúc ra khỏi nhà.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Hải Như cùng bạn trai có xích mích, mâu thuẫn. Vào sáng 15/7, nam thanh niên này được phát hiện đã tự vẫn tại phòng trọ tọa lạc ở đường Trần Duy Hưng. Điều này khiến gia đình của Hải Như rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ bởi lẽ thanh niên này từng nhiều lần có lời lẽ hăm doạn đến tính mạng của Hải Như dù đã được gia đình của cô can ngăn, nhắc nhở.