Lương Quỳnh Như (chị gái ruột L.H.N) cho biết, gia đình em đã tạm dừng việc tìm kiếm H.N ở dưới nước và chuyển sang tìm trên cạn.

Liên quan đến vụ việc cô gái 23 tuổi L.H.N (xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị mất tích , cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ và gia đình cô gái vẫn tích cực tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Theo thông tin từ Thể thao & Văn hóa cho biết, vào ngày 15/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nhà bạn trai cũ của H.N để tiến hành điều tra. Đi cùng lực lượng công an còn có chó nghiệp vụ để cùng tiến hành tìm kiếm cô gái mất tích một cách bí ẩn.

"Mặc dù vẫn chưa tìm được H.N, nhưng gia đình em đã lập bàn thờ, làm lễ 49 ngày cho em gái. Gia đình em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...", Quỳnh Như chia sẻ.

Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào để tìm kiếm H.N. (Ảnh: Ngọc Huyền/Hội Khẩu Nghiệp)

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô gái mất tích. (Ảnh: Ngọc Huyền/Hội Khẩu Nghiệp)

Địa điểm tìm kiếm lần này là xung quanh khu vực nhà người yêu cũ H.N. (Ảnh: Ngọc Huyền/Hội Khẩu Nghiệp)

Với sự nỗ lực từ lực lượng chức năng, dân tình hy vọng sẽ sớm đem lại kết quả, có thể tìm ra sự thật và mang em về với gia đình.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, vào ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7.

Được biết, khi ra khỏi nhà Lương Hải Như có báo lại với gia đình là ra ngoài để giải quyết công việc riêng, sau đó sẽ quay về. Đáng chú ý, đến ngày 26/7, gia đình đã nhận được tin báo xe máy và điện thoại của Lương Hải Như được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng tung tích của nữ sinh hiện vẫn chưa được tìm ra.

Một số vật dụng của H.N như dép, xe máy được tìm thấy. Ảnh: FN L.Q.N

Đến thời điểm hiện tại, đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hải Như mất tích, gia đình của cô hiện vẫn đang ra sức phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy lùng tung tích con gái của mình. Gia đình nữ sinh đã huy động rất nhiều nhân lực đến cầu Cù Sơn để tìm kiếm tung tích của cô gái, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Trước đó, trưa ngày 6/8, gia đình đã tìm ra được chiếc túi xách của Hải Như tại một địa điểm nằm ở mép bờ sông huyện Quốc Oai. Trước đó ít ngày, gia đình cũng đã tìm thấy một chiếc dép màu hồng có hình dạng trùng khớp với đôi dép mà Hải Như đã đeo trước lúc ra khỏi nhà.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Hải Như cùng bạn trai có xích mích, mâu thuẫn. Vào sáng 15/7, nam thanh niên này được phát hiện đã tự vẫn tại phòng trọ tọa lạc ở đường Trần Duy Hưng. Điều này khiến gia đình của Hải Như rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ bởi lẽ thanh niên này từng nhiều lần có lời lẽ hăm doạn đến tính mạng của Hải Như dù đã được gia đình của cô can ngăn, nhắc nhở.