Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội

Xã hội 17/08/2022 11:30

Đội cứu hộ chuyên nghiệp của Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam tập trung lực lượng sáng 17/8, để tìm kiếm Lương Hải Như - cô gái mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua.

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, chị gái của Lương Hải Như cho biết, một đội cứu hộ chuyên nghiệp của Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam sẽ lên đường đến khu vực cầu Cù Sơn - Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) vào sáng nay 17/8 để tham gia tìm kiếm Hải Như. 

Anh Nhâm Quang Văn - Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam chia sẻ có thể đây sẽ là vụ việc thất bại đầu tiên của đội nhưng anh em vẫn muốn thử một lần. Hiện nhiều người dân ở xung quanh khu vực này cũng đang lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ quá trình tìm kiếm nạn nhân.

Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội - Ảnh 1
Đội cứu hộ chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giúp gia đình. Ảnh: Người đưa tin

Suốt nhiều ngày qua, vụ việc cô gái 23 tuổi Lương Hải Như (ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích đang dần xuất hiện những thông tin nhiễu loạn, sai sự thật. Thậm chí có những đối tượng lợi dụng sự việc đang được quan tâm để câu view, câu tương tác trên mạng xã hội. Phía người nhà của cô gái mất tích đã phải lên tiếng đính chính, cung cấp những thông tin xác thực nhất về quá trình tìm kiếm. Theo đó Lương Quỳnh Như - chị gái ruột của Hải Như xác nhận đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 tháng nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm được em gái.

Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội - Ảnh 2
Sau hơn 1 tháng tìm kiếm, đến nay gia đình Lương Hải Như vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của cô gái trẻ. Ảnh: Dân Việt

Đồng thời, chị gái của Hải Như cho biết gia đình đã dừng, không nhận bất kì khoản hỗ trợ nào nữa. Chính vì vậy nếu có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đứng ra kêu gọi từ bây giờ đều không chính xác. Phía gia đình mong muốn mọi người nếu quan tâm hãy theo dõi thông tin từ phía cơ quan chức năng hoặc từ chính người thân trong gia đình cung cấp, tránh những luồng tin không đúng sự thật.

Trước đó, theo thông tin từ phía gia đình, vào lúc 20 giờ tối ngày 14/7, Hải Như rời khỏi nhà trọ ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, đến 21 giờ thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô gái trẻ.

Được biết, khi ra khỏi nhà Lương Hải Như có báo lại với gia đình là ra ngoài để giải quyết công việc riêng, sau đó sẽ quay về. Đáng chú ý, đến ngày 26/7, gia đình đã nhận được tin báo xe máy và điện thoại của Lương Hải Như được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng tung tích của nữ sinh hiện vẫn chưa được tìm ra.

Đến thời điểm hiện tại, đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hải Như mất tích, gia đình của cô hiện vẫn đang ra sức phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy lùng tung tích con gái của mình. Gia đình nữ sinh đã huy động rất nhiều nhân lực đến cầu Cù Sơn để tìm kiếm tung tích của cô gái, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội - Ảnh 3
Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội - Ảnh 4
Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội - Ảnh 5
Những đồ đạc của Hải Như được tìm thấy nhưng người thì vẫn biệt tích. Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, trưa ngày 6/8, gia đình đã tìm ra được chiếc túi xách của Hải Như tại một địa điểm nằm ở mép bờ sông huyện Quốc Oai. Trước đó ít ngày, gia đình cũng đã tìm thấy một chiếc dép màu hồng có hình dạng trùng khớp với đôi dép mà Hải Như đã đeo trước lúc ra khỏi nhà. 

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Hải Như cùng bạn trai có xích mích, mâu thuẫn. Vào sáng 15/7, nam thanh niên này được phát hiện đã tự vẫn tại phòng trọ tọa lạc ở đường Trần Duy Hưng. Điều này khiến gia đình của Hải Như rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ bởi lẽ thanh niên này từng nhiều lần có lời lẽ hăm doạn đến tính mạng của Hải Như dù đã được gia đình của cô can ngăn, nhắc nhở.

Vụ thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua: Người mẹ khóc cạn nước mắt, đau đáu ước nguyện sớm tìm được con

Vụ thiếu nữ Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua: Người mẹ khóc cạn nước mắt, đau đáu ước nguyện sớm tìm được con

"Chẳng đêm nào tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Làm sao mà yên giấc được khi con mình còn chưa được về nhà", người mẹ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng dòng sông - nơi thợ lặn đang tìm kiếm tung tích con gái.

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