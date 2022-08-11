"Chẳng đêm nào tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Làm sao mà yên giấc được khi con mình còn chưa được về nhà", người mẹ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng dòng sông - nơi thợ lặn đang tìm kiếm tung tích con gái.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao trước bài đăng của một tài khoản mạng xã hội có tên Lương Quỳnh Như. Theo đó, Lương Quỳnh Như đã đăng đàn nhằm cầu cứu đến sự trợ giúp của cộng đồng mạng nhằm truy tìm tung tích của em gái mình. Được biết, em gái của cô tên là Lương Hải Như, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Theo VTC News cho biết, vào lúc 20 giờ tối ngày 14/7, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, đến 21 giờ thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô gái trẻ.

Được biết, khi ra khỏi nhà Lương Hải Như có báo lại với gia đình là ra ngoài để giải quyết công việc riêng, sau đó sẽ quay về. Đáng chú ý, đến ngày 26/7, gia đình đã nhận được tin báo xe máy và điện thoại của Lương Hải Như được tìm thấy ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng tung tích của nữ sinh hiện vẫn chưa được tìm ra. Hình ảnh Lương Hải Như trước khi mất tích. Ảnh: VTV News Đến thời điểm hiện tại, đã gần tròn 1 tháng kể từ ngày Hải Như mất tích, gia đình của cô hiện vẫn đang ra sức phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy lùng tung tích con gái của mình. Gia đình nữ sinh đã huy động rất nhiều nhân lực đến cầu Cù Sơn để tìm kiếm tung tích của cô gái, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Trên bờ, bà Tạ Thị Hương, sinh năm 1976, mẹ ruột của Lương Hải Như luôn hướng ánh mắt xuống sông nơi thợ lặn đang tìm kiếm. Nhiều đêm mất ngủ, lo âu khiến bà Hương tiều tụy, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên đôi mắt người mẹ. Tâm sự với báo Dân Việt, người mẹ xót xa: "Suốt 26 ngày qua, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Làm sao mà yên giấc được khi con mình còn chưa được về nhà. Nhưng phải cố gắng mạnh mẽ và bình tĩnh, như vậy mới nghĩ ra hướng tìm con". Theo bà Hương, gia đình phải thuê thợ lặn từ nhiều tỉnh khác nhau, tùy từng đoàn mà chi phí thuê 1 ngày sẽ giao động từ 15 triệu đến 35 triệu đồng. Tuy nhiên, có tốn bao nhiêu cũng bằng lòng, chỉ cần tìm thấy con. Người mẹ suy sụp sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng. Ảnh: Dân Việt Gia đình Như luôn túc trực tại các khu vực tìm kiếm. Ảnh: Dân Việt Trước đó, trưa ngày 6/8, gia đình đã tìm ra được chiếc túi xách của Hải Như tại một địa điểm nằm ở mép bờ sông huyện Quốc Oai. Trước đó ít ngày, gia đình cũng đã tìm thấy một chiếc dép màu hồng có hình dạng trùng khớp với đôi dép mà Hải Như đã đeo trước lúc ra khỏi nhà. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Hải Như cùng bạn trai có xích mích, mâu thuẫn. Vào sáng 15/7, nam thanh niên này được phát hiện đã tự vẫn tại phòng trọ tọa lạc ở đường Trần Duy Hưng. Điều này khiến gia đình của Hải Như rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ bởi lẽ thanh niên này từng nhiều lần có lời lẽ hăm doạn đến tính mạng của Hải Như dù đã được gia đình của cô can ngăn, nhắc nhở.

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