Vụ bé gái 14 tuổi mất tích để lại lời nhắn 'sẽ đi về nơi xa': Đã có được manh mối ban đầu

Xã hội 05/10/2022 12:28

Trước đó, bé gái V.T.C.T (14 tuổi) ở Tây Ninh có quen biết một thanh niên qua mạng xã hội và bị gia đình la mắng.

Ngày 5/10, liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi tên V.T.C.T. ở Tây Ninh mất tích, theo thông tin từ Zing, bà Lưu Kinh Hạnh (36 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh), cho biết hai ngày qua, gia đình không nhận được tin tức gì về con gái.

T. đã bỏ nhà đi vào tối 3/10, sau khi để lại lá thư với nội dung “Con đi về một nơi xa, ba mẹ đừng tìm kiếm con nữa”.

Vụ bé gái 14 tuổi mất tích để lại lời nhắn 'sẽ đi về nơi xa': Đã có được manh mối ban đầu - Ảnh 1
T. bỏ nhà đi theo nam thanh niên 18 tuổi. Ảnh: Zing

Theo bà Hạnh, sau khi trích xuất camera nhà dân tại khu vực, gia đình phát hiện T. đã rời nhà trong đêm, lên xe máy do một nam thanh niên cầm lái.

Qua tìm hiểu, gia đình bà biết được thanh niên này tên P. (18 tuổi, quê Trà Vinh). Gia đình đã đến Công an xã Phước Đông (huyện Bến Cầu) trình báo sự việc.

Khi lực lượng chức năng đến nơi làm việc của thanh niên tên P. tại huyện Bến Cầu thì được biết anh này đã nghỉ làm 3 hôm trở lại đây.

“Sau khi bỏ nhà đi, T. đã gửi hình đi chung với thanh niên trên cho bạn học và nói đang rời Tây Ninh. Gia đình tôi không biết bây giờ phải đi đâu để tìm con gái”, bà Hạnh bùi ngùi nói trên Zing.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News cho biết, vào ngày 4/10, Công an xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo từ gia đình chị Lưu Kim Hạnh (SN 1986) về việc con gái V.T.C.T. (14 tuổi), ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mất liên lạc với gia đình.

Chị Hạnh cho biết, đêm 3/10, khi lên phòng con gái thì phát hiện cửa phòng mở toang, lật chăn, gối lên chỉ thấy con gấu bông được trùm mền, không thấy T. đâu.

Sau khi kiểm tra, gia đình tìm thấy 1 bức thư được cho là của con gái để lại. Quá lo lắng, gia đình đã liên tục gọi điện thoại nhưng T. không bắt máy. Ba mẹ và người thân chia nhau tìm kiến xuyên đêm nhưng vẫn không tìm được T.

Chị Hạnh cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc, T. có quen với một thanh niên trên mạng xã hội. Sau khi phát hiện, gia đình có khuyên ngăn vì con còn quá nhỏ.

“Vài lần có lớn tiếng, mục đích cho con gái hiểu chuyện và suy nghĩ nhưng tôi không ngờ cháu lại bỏ nhà đi giữa đêm khuya”, chị Hạnh nức nở.

“Nhiều tháng nay gia đình phát hiện cháu T. quen một thanh niên qua mạng xã hội, nhưng không rõ nhà cửa hay địa chỉ cụ thể ở đâu. Mình làm ba mẹ chỉ có ý nhắc nhở khuyên răn nhưng cháu không nghe, vài lần có lớn tiếng, nhằm để con gái hiểu chuyện nhưng tôi không nghĩ vì vậy mà cháu lại bỏ đi giữa đêm”, chị Hạnh nói.

Bị gia đình la mắng, bé gái 14 tuổi ở Tây Ninh để lại thư 'sẽ đi về nơi xa' rồi mất tích trong đêm

Bị gia đình la mắng, bé gái 14 tuổi ở Tây Ninh để lại thư 'sẽ đi về nơi xa' rồi mất tích trong đêm

Bị gia đình la mắng về việc quen bạn trai qua mạng xã hội, bé gái 14 tuổi để lại lá thư và "biến mất" trong đêm.

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Từ khóa:   bé gái mất tích mất tích Tây Ninh

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