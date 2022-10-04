Bị gia đình la mắng về việc quen bạn trai qua mạng xã hội, bé gái 14 tuổi để lại lá thư và "biến mất" trong đêm.

Ngày 4/10, theo thông tin từ VTC News cho biết, Công an xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo từ gia đình chị Lưu Kim Hạnh (SN 1986) về việc con gái V.T.C.T. (14 tuổi), ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mất liên lạc với gia đình.

Chị Hạnh cho biết, đêm 3/10, khi lên phòng con gái thì phát hiện cửa phòng mở toang, lật chăn, gối lên chỉ thấy con gấu bông được trùm mền, không thấy T. đâu.

Sau khi kiểm tra, gia đình tìm thấy 1 bức thư được cho là của con gái để lại với nội dung “con sẽ đi về một nơi xa, ba mẹ đừng kiếm con nữa nhé”.

Quá lo lắng, gia đình đã liên tục gọi điện thoại nhưng T. không bắt máy. Ba mẹ và người thân chia nhau tìm kiến xuyên đêm nhưng vẫn không tìm được T.

Bé gái 14 tuổi V.T.C.T. Ảnh: VTC News

Chia sẻ thêm với báo Phụ nữ Online, chị Hạnh cho hay, trước khi xảy ra sự việc, T. có quen với một thanh niên trên mạng xã hội. Sau khi phát hiện, gia đình có khuyên ngăn vì con còn quá nhỏ.

“Vài lần có lớn tiếng, mục đích cho con gái hiểu chuyện và suy nghĩ nhưng tôi không ngờ cháu lại bỏ nhà đi giữa đêm khuya”, chị Hạnh nức nở.

“Nhiều tháng nay gia đình phát hiện cháu T. quen một thanh niên qua mạng xã hội, nhưng không rõ nhà cửa hay địa chỉ cụ thể ở đâu. Mình làm ba mẹ chỉ có ý nhắc nhở khuyên răn nhưng cháu không nghe, vài lần có lớn tiếng, nhằm để con gái hiểu chuyện nhưng tôi không nghĩ vì vậy mà cháu lại bỏ đi giữa đêm”, chị Hạnh nói.

Đến sáng 4/10, gia đình chị Hạnh đã đến Công an xã Phước Đông trình báo vụ việc.

Đại diện UBND xã Phước Đông xác nhận, Công an xã đã tiếp nhận trình báo của gia đình chị Hạnh.

Gia đình mong ai thấy cháu V.T.C.T. ở đâu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0356.412.382 (gặp anh Vẹm, cha cháu T.), 0862.983.478 (gặp chị Hạnh, mẹ cháu T.) hoặc 02763.859.525 (Công an xã Phước Đông).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-gia-dinh-la-mang-be-gai-14-tuoi-o-tay-ninh-de-lai-thu-se-di-ve-noi-xa-roi-mat-tich-trong-dem-509984.html