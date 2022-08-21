Sau hơn 20 ngày biệt vô âm tín, cha mẹ em T. mừng đến bật khóc khi hay tin có người nhìn thấy con gái ở Đắk Lắk, tức tốc bắt xe đi đón con về.

Ngày 21/8, theo thông tin báo Thanh Niên cho biết, gia đình em H.M.T. (14 tuổi, TP.HCM) đã nhận được tung tích con gái hiện đang ở Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Cha mẹ em mừng đến bật khóc sau hơn 20 ngày con gái bật vô âm tín, họ đã tức tốc bắt xe đi đón con về. “Hiện cháu đang ở Buôn Ma Thuột, người ta cũng có quay clip gửi và tôi cũng có nhờ người quen tới xác nhận, thì tôi thấy đúng là con gái mình rồi. Bây giờ vợ chồng tôi đang đón xe lên Đắk Lắk để đón con về. Tôi vẫn chưa hỏi gì cháu nhiều sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con, giờ tìm được là mừng lắm rồi”, anh Hoàng Minh Phúc (36 tuổi, ba T.) tâm sự trên Thanh Niên.

Sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, có người thấy bé T. đang ở Buôn Mê Thuột và điện về cho gia đình. Ảnh: Zing.vn Trước đó, theo thông tin từ Zing.vn cho biết, ngày 30/7, T. xin số tài khoản ngân hàng của người thân trong dòng họ nhờ nhận 5 triệu đồng từ người lạ chuyển vào. Sau đó, T. đã rút số tiền này ra. Sáng hôm sau, T. bất ngờ ôm quần áo rời khỏi nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 10 (quận 8), mất tích đến nay đã 3 tuần. Khi đi, T. có mang theo điện thoại nhưng gia đình không liên lạc được.

Từ khi con gái mất tích, ông Phúc và vợ đi khắp nơi tìm con. “T. là con đầu trong gia đình. Bé đang nghỉ hè và chuẩn bị lên lớp 9. Sau khi mất tích, tôi mới hay tin bé nhận 5 triệu đồng từ người lạ. Tôi nghĩ T. bị kẻ xấu quen qua mạng xã hội dụ dỗ”, ông Phúc nói trên Zing.vn. “Cả nhà thương yêu con, không la mắng gì cả. T. cũng ngoan, biết phụ giúp công việc trong gia đình. Gần một tháng qua, gia đình như ngồi trên đống lửa vì không biết con gái đang ở đâu”, ông Phúc lo lắng. Nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều ngày, nhờ cộng đồng mạng cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay gia đình đã có tin tức của con. Chị Nguyễn Ngọc Thương (41 tuổi, mẹ Thư) cũng tất bật thu xếp đồ đạc để cùng chồng đi đón con về. “Dù là gì đi nữa, có tin con, con còn bình an là mình mừng lắm rồi. Cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng... Chính nhờ những sự giúp đỡ đó, gia đình tôi đã tìm lại được con”, chị bày tỏ.

Hôm nay đội cứu hộ ra quân tổng lực, hỗ trợ gia đình tìm kiếm thiếu nữ mất tích hơn 1 tháng qua ở Hà Nội Đội cứu hộ chuyên nghiệp của Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam tập trung lực lượng sáng 17/8, để tìm kiếm Lương Hải Như - cô gái mất tích bí ẩn suốt 1 tháng qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tim-thay-be-gai-14-tuoi-o-tphcm-mat-tich-sau-khi-5-trieu-dong-tu-nguoi-dan-ong-la-494208.html