Đã tìm thấy thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM mất tích gần 2 tháng sau khi đi lễ nhà thờ

Xã hội 28/08/2022 13:18

Y. đến Bình Dương làm việc tại một quán karaoke. Sau khi nhận được tin từ một người dân, gia đình đã tức tốc đến đón con về.

Ngày 28/8, thông tin từ báo Zing cho biết, sau gần 2 tháng mất tích khi đi lễ nhà thờ ở quận 6 (TP.HCM), gia đình của D.K.Y (17 tuổi) thông báo con gái đã về an toàn.

Theo đó, bà Huỳnh Ngọc Liên (51 tuổi, mẹ Y.) kể Y. làm việc cho một người chủ ở Bình Dương, người đó đọc tin thấy gia đình đang tìm bé như vậy nên mới gọi điện báo về. Biết tin, chị tức tốc tới nơi đưa con về nhà.

“Có hỏi thì bé nói đi làm thôi chứ không có gì hết. Ở nhà, tôi lo cho bé không thiếu, nhưng tuổi này tuổi nổi loạn, chắc con cũng muốn tự lập. Để con ổn định tâm lý nên tôi cũng không hỏi nhiều. Bây giờ con về là được rồi, mừng rồi”, người mẹ nói thêm.

Đã tìm thấy thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM mất tích gần 2 tháng sau khi đi lễ nhà thờ - Ảnh 1
Sau gần 2 tháng mất tích, gia đình đã tìm thấy em Y. tại một quán karaoke ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Niên

Qua trao đổi với con gái, bà Liên cho biết ngày 10/7, khi đến nhà thờ ở quận 6, Y. được bạn đến chở về Bình Dương chơi. Sau đó, người bạn đã giới thiệu Y. làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke gia đình.

"Con gái về nhà tôi mừng quá. Sức khỏe Yến tốt. Tôi không cho con gái đi Bình Dương làm việc nữa. Những ngày tới, nếu con gái thích đi làm, tôi sẽ tìm việc cho con tại TP.HCM”, bà Liên nói.

Theo thông tin từ Thanh Niên, trước đó ngày 10/7, em Y. đi từ nhà trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) đến một nhà thờ ở Q.6 đi lễ, sau đó không thấy em về nhà nữa. Một số người bạn của Yến cho biết em trốn đi lễ đến tiệm net chơi, rồi mất tích từ đó.

Từ khi con gái mất tích, cả nhà bà Liên gác lại công việc chia nhau ra tìm kiếm, thậm chí xuống tìm tới tận Bình Dương. Dù đã dùng mọi cách như đăng tin lên mạng xã hội, báo với chính quyền địa phương và nhờ hiệp sĩ đường phố nhưng vẫn chưa gặp mặt con.

Sáng 22/7, Y. đã dùng một số điện thoại lạ gọi về cho gia đình. Trong cuộc gọi, em nói với mẹ rằng em vẫn bình an, hiện đang làm móng, làm tóc cho một cửa tiệm ở Q.3 nên ba mẹ đừng quá lo lắng. Tuy nhiên khi đến địa chỉ Y. nói thì bà Liên vẫn không có tin tức của con.

 

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Sau hơn 20 ngày biệt vô âm tín, cha mẹ em T. mừng đến bật khóc khi hay tin có người nhìn thấy con gái ở Đắk Lắk, tức tốc bắt xe đi đón con về.

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