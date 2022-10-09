Lời khai 'máu lạnh' của gã chồng hờ ra tay chém vợ tử vong, mẹ vợ bị thương nặng ở Bình Dương

Xã hội 09/10/2022 10:45

Tại cơ quan điều tra, Quang đã khai nhận hành vi khiến gã ra tay tàn độc với người vợ từng "đầu gối tay ấp".

Ngày 9/10, theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Nguyễn Minh Quang (30 tuổi) người chém chết vợ hờ và gây thương tích cho mẹ vợ đã ra đầu thú.

Lời khai 'máu lạnh' của gã chồng hờ ra tay chém vợ tử vong, mẹ vợ bị thương nặng ở Bình Dương - Ảnh 1
Quang đã ra đầu thú sau khi chém chết người vợ hờ. Ảnh: PLO

Nạn nhân trong vụ án này là chị D. (21 tuổi), sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) và có con gái 1 tuổi. Hiện tại cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ Quang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu Quang khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, chị D muốn chia tay với Quang và thường xuyên bỏ đi không chịu nuôi con. Quang muốn nối lại tình cảm nhưng không được, trong lúc nóng giận không kìm chế được Quang đã ra tay chém chết vợ.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 8/10, chị D. đến phòng trọ của mẹ ruột trên đường Hưng Định 08 (phường Hưng Định, TP Thuận An để thăm mẹ) thì Quang chở con gái tới gặp.

Tại đây, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cự cãi, bực tức Quang đã dùng dao chém liên tiếp vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong. Mẹ vợ vào can cũng bị Quang chém gây thương tích phải đi cấp cứu.

Lời khai 'máu lạnh' của gã chồng hờ ra tay chém vợ tử vong, mẹ vợ bị thương nặng ở Bình Dương - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

Sau khi gây án, Quang đưa con bỏ trốn khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện đối tượng đang được lực lượng chức năng di lý đến hiện trường để phục vụ điều tra.

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