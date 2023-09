Gia cảnh khó khăn của nữ nhân viên tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Ảnh: Người đưa tin

Cô gái trẻ được người thân và hàng xóm xung quanh hỗ trợ an táng ngay bên hiên nhà. Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, L. Lên thành phố làm việc với mong muốn kiếm tiền gửi về nuôi con, nhưng vụ hoả hoạn khiến cô gái trẻ ra đi mãi mãi, để lại những đứa trẻ bơ vơ. Liên hệ với anh T.M.T (em trai ruột của T.T.N.L), người này cho biết sau khi nhận được tin báo, gia đình đã lập tức lên Bình Dương nhận dạng và đưa chị gái về An Giang an táng trong khu vực đất của gia đình. Tang lễ hiện đã được tổ chức xong xuôi. Được biết theo tập tục tại một số địa phương ở miền Tây, khi có người thân mất thường sẽ chôn cất ngay trong khuôn viên của gia đình.

Anh T.M.T cho biết thêm sau khi câu chuyện hoàn cảnh gia đình được chia sẻ lên mạng xã hội, có những mạnh thường quân đã liên hệ để hỏi thăm và ủng hộ cho gia đình. Những số tiền được gửi về sẽ được sử dụng để chăm lo cho cuộc sống và việc học tập của 2 cháu bé con của chị T.T.N.L. Hiện tại một bé được 10 tuổi đang học lớp 4 và một bé 7 tuổi vừa vào lớp 1.

Khi câu chuyện về gia cảnh của nữ tiếp viên quê An Giang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự quan tâm. Bên cạnh sự tiếc thương và xót xa cho hoàn cảnh gia đình cô gái trẻ, cũng không ít ý kiến tranh cãi về công việc mà cô gái này làm để từ đó gặp hoạn nạn. Một số người cho rằng, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để chọn những công việc như vậy, nhưng phần đông ý kiến không đồng tình với sự chì chiết từ dân mạng, bởi dù sao người cũng đã mất, nỗi đau của gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú ở Bình Dương. Ảnh: Internet

Trước đó vào tối ngày 6/9, đám cháy bùng lên tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân có tuổi từ 22 - 40, sau khi xác minh danh tính được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, giúp đỡ cho người bị thương là 5 triệu đồng; người mất là 30 triệu đồng. Phía chủ quán karaoke An Phú cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng 30 triệu đồng để lo hậu sự. Nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng được xác định khả năng cao là do sự cố chập đường dây điện.