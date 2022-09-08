Tại hiện trường, nhiều người là thân nhân các nạn nhân có mặt khá sớm, chờ ngóng tin người thân. Nhiều người không cầm nổi nước mắt, gào khóc đòi vào trong, song xung quanh an ninh đã siết chặt. Cảnh sát phong tỏa khu vực, tiếp tục tìm kiếm vì nghi có người còn kẹt lại trong các phòng hát.

Chiều tối 7/9, tiếng xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, về Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chị Vân cho biết, hai vợ chồng chị làm việc và sinh sống tại đây. Năm ngoái, đứa con trai lớn của chị qua đời vì bị u não ác tính. Đứa nhỏ mới sinh được 8 tháng thì giờ thảm kịch lại một lần nữa ập xuống gia đình chị.

Ngồi lặng lẽ một góc tại trung tâm, chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) suy sụp khi hay tin cả chồng, em trai ruột và anh rể cùng qua đời trong vụ cháy tại quán karaoke tối qua. Đến giờ phút này, chị vẫn chưa tin sự thật.

Em trai của chị đi làm ở đảo Phú Quốc vừa mới ra Bình Dương chơi. Anh rể thì mang con từ quê vào đây khám bệnh. Tối qua, ba anh em cùng nhậu rồi rủ nhau đi hát karaoke.

"Anh rể khám bệnh cho cháu xong ghé nhà người em chơi rồi họ rủ nhau đi hát. Không ngờ chuyến đi lần này là chuyến đi định mệnh của anh ấy...", chị Vân nghẹn giọng.

Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya nên chị Vân không hay biết, sáng 7/9 vẫn đi làm bình thường. Đến 10h40 sáng ngày 7/9, công ty thông báo chồng chị và người thân là nạn nhân xấu số mắc kẹt trong đám cháy, chị bàng hoàng tới nhận thi thể.

“Anh cháy đen hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người, tôi vẫn nhận ra”, chị Vân kể về giây phút nhìn thấy chồng lần cuối.

Cú sốc liên tiếp mất người thân khiến chị tiều tụy, càng khó gượng dậy khi con gái lớn 5 tuổi của chị vừa qua đời vì bệnh ung thư não chưa bao lâu. Hiện nữ công nhân đã được hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền này vừa đủ để chị đưa thi thể chồng về quê mai táng.

Chị Vân (người ở giữa) gần như tuyệt vọng khi phải liên tiếp nhận tin dữ. Ảnh: Lao động

“Chỉ kịp nghĩ đến lo tang khóc cho chồng. Tương lai tôi và đứa con 8 tháng tuổi chưa biết phải sống sao”, chị Vân nói trong cơn nấc nghẹn.

Cách đó gần 10 km, Bệnh viện Đa khoa Thuận An, cũng có hàng trăm người thân các nạn nhân đứng chờ nhận diện thi thể. Không khí u buồn bao trùm, ai cũng im lặng, nhìn theo đoàn xe cứu thương ra vào.

Cứ sau một khoảng thời gian chờ đợi, lực lượng chức năng lại phát loa thông báo tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng của thi thể để người nhà có thể vào làm thủ tục, đưa về mai táng. Do lượng người đông, cảnh sát phải yêu cầu nhóm người này di chuyển về cổng số 2, nơi giao nhận thi thể.

Một gia đình gần 20 người ôm di ảnh, hoa và nhang đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An để chờ đưa thi thể người thân của mình về. Ảnh: Zing

Đến khoảng 21h, vẫn còn rất nhiều người chờ đợi tin tức về người thân. Họ mệt mỏi, nằm chờ bên lề đường. Ảnh: Zing

Những dòng nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc than tại Trung tâm Y tế TP Thuận An khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, trên Vietnamnet cho biết, vào 21h ngày 6/9, sau tiếng nổ lớn, quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phúc, bốc cháy. Lửa bùng nhanh, bao phủ. Bên trong quán lúc này có. khoảng 40 người gồm nhân viên và khách. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Một số người hoảng sợ nhảy trên tầng cao xuống, bị thương. Số khác lên sân thượng, được cảnh sát cứu hỏa giải cứu.

Đến chiều nay, hiện trường karaoke vẫn đang bị phong tỏa. Lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, tìm kiếm vì nghi còn người kẹt bên trong. Đến nay có 33 người được xác nhận tử vong trong vụ cháy.