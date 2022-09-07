NÓNG: Tìm thấy thêm 8 thi thể trong nhà vệ sinh quán karaoke ở Bình Dương, nâng số người không qua khỏi lên đến 22 người

Xã hội 07/09/2022 17:21

Lãnh đạo TP Thuận An cho biết đến 16h, cảnh sát phát hiện thêm 8 thi thể bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Những nạn nhân này bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh của quán.

Chiều 7/9, thông tin tử Zing cho biết, tại hiện trường vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú), một lãnh đạo TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đến 16h, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 8 nạn nhân trong đám cháy.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

NÓNG: Tìm thấy thêm 8 thi thể trong nhà vệ sinh quán karaoke ở Bình Dương, nâng số người không qua khỏi lên đến 22 người - Ảnh 1
Cảnh sát đục tường, chui vào trong phòng hát ở tầng 3 tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Zing

Lãnh đạo TP Thuận An cho biết 8 thi thể vừa được tìm thấy nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Hiện các thi thể đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, xảy ra cháy tại karaoke A.P tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, gần 70 cán bộ chiến sỹ tham gia cứu chữa.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

NÓNG: Tìm thấy thêm 8 thi thể trong nhà vệ sinh quán karaoke ở Bình Dương, nâng số người không qua khỏi lên đến 22 người - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Tiền Phong

Bước đầu ngành chức năng xác định, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

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Sau nhiều giờ, lúc nghe lực lượng chức năng phát thông báo tìm thấy người cùng thi thể lần lượt được đưa ra, người thân đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở.

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