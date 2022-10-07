Người cha nhẫn tâm trói chân, rồi dùng rơm châm lửa đốt con trai 9 tuổi ở Quảng Bình đối diện mức án nào?

Xã hội 07/10/2022 16:42

Người cha khai do có hơi men, nên khi nghe con làm chuyện sai đã không làm chủ được hành vi.

Hôm qua (6/10), dư luận xôn xao trước vụ việc một bé trai 9 tuổi ở Quảng Bình bị cha ruột dùng rơm châm lửa đốt. Sự việc diễn ra tại xã Hòa Trạch (H.Bố Trạch, Quảng), ngay sau đó lãnh đạo địa phương đã yêu cầu Công an điều tra vụ việc một cháu bé bị cha ruột bạo hành gây thương tích.

Theo thông tin từ Dân Việt cho biết, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/10, tại nhà bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1954, ở thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) do bức xúc việc con trai là Nguyễn Tuấn T. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Trạch) không ngoan, dù được ông bà và cha khuyên ngăn nhiều lần nhưng vẫn không nghe.

Sau khi ông Tuấn đi ăn sinh nhật và có uống rượu rồi trở về nhà, thấy con trai đang chơi ở sân liền kéo vào dùng cây củi khô đánh vào sau lưng và mông cháu. Sau đó, ông Tuấn chạy ra cây rơm lấy một ít rơm khô vào để tại hiên nhà và đổ xăng lên rồi dùng bật lửa đốt đống rơm dưới chân cháu T. làm cháu bị bỏng chân.

Người cha nhẫn tâm trói chân, rồi dùng rơm châm lửa đốt con trai 9 tuổi ở Quảng Bình đối diện mức án nào? - Ảnh 1
Cháu T. bị bỏng 2 chân và đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Dân Việt

Sau sự việc, ông Tuấn cũng đã nhận ra hành vi sai trái của mình và đưa con ra trạm y tế xã điều trị. Tuy nhiên, do vết bỏng khá nặng nên cháu T. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. 

Cháu T. hiện nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng 2 chân bị bỏng độ 3, lưng có nhiều vết thương.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định cháu bị bỏng 2 cẳng chân cấp độ 3, chấn thương phần mềm ở lưng.

Người cha nhẫn tâm trói chân, rồi dùng rơm châm lửa đốt con trai 9 tuổi ở Quảng Bình đối diện mức án nào? - Ảnh 2
Vết bầm tím trên người cháu T. khi bị bố bạo hành. Ảnh: Dân Trí

Được biết, gia đình ông T. không thuộc diện khó khăn nhưng lâm cảnh "gà trống nuôi con" từ nhiều năm nay, một mình ông nuôi 2 con nhỏ và mẹ già năm nay 68 tuổi. 

Liên quan đến những vấn đề pháp lý về vụ việc này, trao đổi trên báo Dân Trí, luật sư Trần Thị Thanh Hằng - Văn phòng luật sư Phúc Tín Tâm, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An cho biết: "Hành vi của ông Tuấn có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác" được quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cháu N.T.T (9 tuổi) là người dưới 16 tuổi, tùy theo tỷ lệ tổn thương sức khỏe của cháu N.T.T ông Tuấn có thể bị xem xét mức hình phạt tương ứng theo quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự 2015 với mức thấp nhất của khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm, mức hình phạt cao nhất là 14 năm. Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương sức khỏe của cháu T. để quyết định áp dụng khung hình phạt nào đối với ông Tuấn".

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Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng hiện tiên lượng rất xấu.

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