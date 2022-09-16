Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke trong vụ cháy làm 32 người chết tại Bình Dương

Xã hội 16/09/2022 22:37

Lê Anh Xuân - chủ quán karaoke An Phú (TP Thuận An) đã bị khởi tố, bắt tạm giam tối 16/9.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân, tối 16/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với chủ quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng.

Theo đó, bị can là Lê Anh Xuân (SN 1980; ngụ khu phố 4, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), chủ quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương)m bị bắt về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, điều 313, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

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 Lê Anh Xuân (bìa phải), chủ quán karaoke An Phú, ký nhận các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam. Ảnh: Dân Trí

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nói trên.

Cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của ông Xuân.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú đã được cấp phép hoạt động từ năm 2016.

Thông tin từ Zing.vn cho biết thêm, trước đó, vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra lúc 20h15 ngày 6/9. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke trong vụ cháy làm 32 người chết tại Bình Dương - Ảnh 2
Karaoke An Phú bị cháy hôm 6/9. Ảnh: Zing

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khẩn 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 70 cảnh sát cứu hỏa.

Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau. Đến tối 8/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 32 người (17 nam và 15 nữ).

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L. sinh năm 1997, trong một gia đình nghèo ở An Giang. Người mẹ trẻ ra đi để lại 2 người con thơ cùng những lời dị nghị của người đời về công việc tiếp viên karaoke nuôi sống gia đình.

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