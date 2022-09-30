Vĩnh Phúc: Vợ tẩm xăng đốt chồng do đi nhậu về khuya

Xã hội 30/09/2022 13:52

Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng hiện tiên lượng rất xấu.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao về chuyện một người đàn ông ở Vĩnh Phúc bị vợ châm lửa đốt. Các bài viết cho rằng nguyên nhân khiến vợ ông T. hành động như vậy do ông này đi hát karaoke sau cuộc nhậu tại nhà em trai.

Ngày 30/9, theo thông tin từ báo Lao Động, ông Phùng Quang Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Quan (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Vào tối 28/9, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc vợ tẩm xăng đốt chồng, ngọn lửa khiến cả 2 đều bị bỏng nặng".

Theo lời ông Đạt, nguyên nhân ban đầu của sự việc là vào ngày hôm đó (28/9) ông N.V.T. (SN 1963 - người chồng) có đến nhà người em trai xây nhà giúp, tối cùng ngày ông T. ở lại uống bia cùng anh em.

Nhưng khi về nhà, ông T. và vợ đã xảy ra cự cãi, trong lúc nóng giận, người vợ tên M. (SN 1965) đã tưới xăng lên người chồng châm lửa đốt.

"Việc có phải ông T. đi hát sau cuộc nhậu rồi về nhà vợ chồng cãi nhau dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra hay không, chúng tôi chưa thể khẳng định, bởi thời điểm các cơ quan chức năng tiếp cận được nơi xảy ra sự việc cả 2 vợ chồng đều bị bỏng nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu", ông Đạt thông tin trên Lao Động.

Vị chủ tịch UBND xã Tam Quan cũng cho biết thêm, theo một số thông tin ông có được, người chồng (anh N.V.T) hiện cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng tiên lượng rất xấu.

"Các thông tin chi tiết, nguyên nhân hay kết luận cụ thể chắc có lẽ phải chờ Công an huyện Tam Đảo thông tin rõ ràng", ông Phùng Quang Đạt nói.

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