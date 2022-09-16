Bước đầu xác định, vào ngày 13/9 trong lúc mâu thuẫn, Bình nghi ngờ vợ là chị N.T.T có quan hệ tình cảm với người khác nên lớn tiếng gặng hỏi. Qua câu chuyện giữa hai vợ chồng, chị T thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ngoài chồng đã lâu.

Hơn 1 ngày qua, dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ người chồng ở Đồng Nai chém đứt lìa 2 cánh tay vợ. Hung thủ là Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), còn nạn nhân là chị N.T.T. (27 tuổi).

Thấy vợ bị thương nặng, Bình đã dùng vải băng bó vết thương và gọi người nhà đến đưa chị T đi cấp cứu. Riêng Bình sau đó cũng đã đến Công an xã Tam An đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc.

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại chỗ chị T chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bất ngờ bị chém, chị T lần lượt đưa hai tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa 2 tay.

Nạn nhân bị chồng chém đứt lìa 2 tay được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc rúng động, mới đây mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip dài 10 phút ghi cảnh Bình “xuống tay” với vợ gây xôn xao. Trong clip, Bình đã không kìm nén nổi cảm xúc, liên tục gặng hỏi vợ về lý do ngoại tình, người vợ gào lớn: “Tại vì anh không thương em”.

Sau đó người chồng liên tục hét lên “Trời ơi!” rồi dùng dao chém nhiều nhát vào tay của vợ. Người đàn ông chửi rủa vợ, đừng sống trên đời này nữa. Người vợ mặc cho chồng chém, chửi vẫn cố gào: “Anh ơi! Anh không thương em”.

Tuy nhiên, gã chồng vẫn không chịu dừng lại và liên tục hét lớn. Lúc này người vợ thều thào: “Em khát nước, anh ơi!”. Song Bình không hề bận tâm. Anh ta gặng hỏi vợ có phải đã ngủ với nhân tình được 2 lần, hôm qua cả hai vẫn còn cãi nhau trên mạng xã hội.

Vừa dứt lời, Bình tiếp tục tuyên bố sẽ chừa lại đôi chân cho vợ đi kiếm sống. Người vợ kêu than mỏi tay, muốn được đỡ lên ngồi dậy thì nhận được câu trả lời: “Bây giờ còn mỏi cái gì nữa. Tao thương mày như vậy mà mày phản bội tao ư?”.

Người vợ vẫn cố giải thích: “Vì em biết anh thương em nên mới không bỏ anh”. Tuy nhiên người chồng không tin, tiếp đó anh ta nói chỉ cần mình khai báo với chính quyền (tức ra tự thú – PV) thì lĩnh án tù 10-20 năm. Sau đó, hắn có thể làm lại cuộc đời.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công Lý

Chưa dừng ở đó, người chồng còn nhắc đến việc khi đăng ảnh hai vợ chồng lên Faceboook, nhân tình của vợ đã vào bình luận. Sau đó, nhân tình của vợ đã gửi ảnh nóng cho hắn xem. Do đó Bình đã nghi ngờ vợ ngoại tình từ rất lâu.

Gã nhân tình dùng tài khoản của chị vợ nhắn tin cho người chồng. Ảnh: Người đưa tin

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng. Hành động máu lạnh, tàn nhẫn của Bình với phụ nữ đã từng yêu thương khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, không ít người lên án chuyện ngoại tình mà người chồng nhắc đến.

Về tình hình sức khỏe của nạn nhân, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Sau khi được chuyển từ bệnh viện ở Đồng Nai đến Bệnh viện Chợ Rẫy, chị T. được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái. Hiện bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình.