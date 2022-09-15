Đối tượng Thái Xuân Bình (34 tuổi) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chém đứt lìa 2 cánh tay vợ. Vụ việc vừa xảy ra ở Đồng Nai đang gây rúng động xã hội.

Sáng 15/9, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tâm An, Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bình chính là đối tượng chém đứt lìa 2 tay vợ. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình).

Nạn nhân bị chồng chém đứt lìa 2 tay được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Dân Việt

Bước đầu xác định, vào ngày 13/9 trong lúc mâu thuẫn, Bình nghi ngờ vợ là chị N.T.T. có quan hệ tình cảm với người khác nên lớn tiếng gặng hỏi. Qua câu chuyện giữa hai vợ chồng, chị T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ngoài chồng đã lâu.

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại chỗ chị T. chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bất ngờ bị chém, chị T. lần lượt đưa hai tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa 2 tay.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, sau khi gây ra vụ việc, người chồng đã gọi cho người thân đưa vợ đi cấp cứu rồi đến công an xã Tam Phước đầu thú và khai báo vụ việc.

Riêng chị T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Chị T. nhập viện trong tình trạng cánh tay đứt lìa, đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nối lại.

Đồng Nai: Kinh hoàng chồng nhẫn tâm chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ Vào sáng ngày 15/9, Công an huyện Long Thành cho biết đang điều tra vụ việc người chồng chém đứt 2 cánh tay vợ ở xã Tam An.

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