Nghi vấn đôi vợ chồng đổ xăng tự thiêu mình do mâu thuẫn: Hiện trường chưa phát hiện có dấu tích phạm tội

Xã hội 15/09/2022 09:34

Mới đây trên địa bàn thuộc TP Cam Ranh (Khánh Hòa) người dân phát hiện hai vợ chồng chết cháy trong phòng ngủ của căn nhà trọ, hiện trường có mùi xăng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 15/9, Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan điều tra đang xác định nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tử vong trong nhà trọ trên địa bàn.

Cụ thể theo thông tin ban đầu, chiều 14/9, người dân phát hiện tại căn nhà trọ ở TP Cam Ranh có khói bốc lên. Khi tiếp cận, căn nhà bị khóa trái cửa.

Nghi vấn đôi vợ chồng đổ xăng tự thiêu mình do mâu thuẫn: Hiện trường chưa phát hiện có dấu tích phạm tội - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Người dân đã phá cửa vào bên trong thì phát hiện lửa từ trong phòng ngủ. Sau khi dập lửa, họ phát hiện hai tử thi một nam một nữ đã chết cháy. Hiện trường có mùi xăng.

Qua khám nghiệm xác định tử thi là anh Trần Văn Th (32 tuổi, trú ở TP Cam Ranh) và vợ là Nguyễn Thủy T (22 tuổi). Hai vợ chồng đều là làm thuê.

"Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi chưa phát hiện có dấu vết tội phạm. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm của các cơ quan chức năng"- Công an TP Cam Ranh cho hay.

Cùng ngày theo thông tin từ báo Dân Việt, ông  Đỗ Xuân Chiến - Chủ tịch UBND phường Cam Phú xác nhận: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi tự thiêu, ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường để nắm tình hình".  

Nghi vấn đôi vợ chồng đổ xăng tự thiêu mình do mâu thuẫn: Hiện trường chưa phát hiện có dấu tích phạm tội - Ảnh 2
Người dân đứng ngập 2 ven lề đường để theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt 

Theo đại diện UBND phường Cam Phú, sau đó, các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân nghi vấn 2 vợ chồng mâu thuẫn trong gia đình rồi mua xăng đóng cửa phòng trọ rồi tự thiêu. 

Theo ông Chiến, cả hai vợ chồng đều tử vong (người vợ SN 2000, người chồng SN 1988, ở trọ tại địa phương, hiện đang xác nhận danh tính nạn nhân). Thi thể cả 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - một công an địa phương cho biết. 

Vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu xác, xuất hiện nhiều điểm nghi vấn: Điều tra có chậm trễ hay lời khai có thuyết phục?

Vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu xác, xuất hiện nhiều điểm nghi vấn: Điều tra có chậm trễ hay lời khai có thuyết phục?

Liên quan tới vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu xác sau khi được gia đình gửi đi khám bệnh, người dân đang tỏ ra cực kỳ bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tự thiêu 2 vợ chồng tử vong Khánh Hòa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?