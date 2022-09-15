Mới đây trên địa bàn thuộc TP Cam Ranh (Khánh Hòa) người dân phát hiện hai vợ chồng chết cháy trong phòng ngủ của căn nhà trọ, hiện trường có mùi xăng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 15/9, Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan điều tra đang xác định nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tử vong trong nhà trọ trên địa bàn. Cụ thể theo thông tin ban đầu, chiều 14/9, người dân phát hiện tại căn nhà trọ ở TP Cam Ranh có khói bốc lên. Khi tiếp cận, căn nhà bị khóa trái cửa.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Người dân đã phá cửa vào bên trong thì phát hiện lửa từ trong phòng ngủ. Sau khi dập lửa, họ phát hiện hai tử thi một nam một nữ đã chết cháy. Hiện trường có mùi xăng. Qua khám nghiệm xác định tử thi là anh Trần Văn Th (32 tuổi, trú ở TP Cam Ranh) và vợ là Nguyễn Thủy T (22 tuổi). Hai vợ chồng đều là làm thuê.

"Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi chưa phát hiện có dấu vết tội phạm. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm của các cơ quan chức năng"- Công an TP Cam Ranh cho hay. Cùng ngày theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Đỗ Xuân Chiến - Chủ tịch UBND phường Cam Phú xác nhận: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi tự thiêu, ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường để nắm tình hình". Người dân đứng ngập 2 ven lề đường để theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt Theo đại diện UBND phường Cam Phú, sau đó, các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân nghi vấn 2 vợ chồng mâu thuẫn trong gia đình rồi mua xăng đóng cửa phòng trọ rồi tự thiêu. Theo ông Chiến, cả hai vợ chồng đều tử vong (người vợ SN 2000, người chồng SN 1988, ở trọ tại địa phương, hiện đang xác nhận danh tính nạn nhân). Thi thể cả 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - một công an địa phương cho biết.

Vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu xác, xuất hiện nhiều điểm nghi vấn: Điều tra có chậm trễ hay lời khai có thuyết phục? Liên quan tới vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu xác sau khi được gia đình gửi đi khám bệnh, người dân đang tỏ ra cực kỳ bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra sự thật.

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