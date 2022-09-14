Rợn người trước thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn chết trôi sông

Xã hội 14/09/2022 20:54

Công an ở Bạc Liêu đang tìm người mẹ của bé gái sơ sinh tử vong tại xã Vĩnh Hậu A.

Theo thông tin từ Zing News chiều 14/9, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Hậu A điều tra, tìm nguyên nhân bé gái sơ sinh còn dây rốn tử vong tại khu vực sông Giồng Tra.

Rợn người trước thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn chết trôi sông - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể bé gái - Ảnh: Zing News

Khoảng 9h cùng ngày, người dân xã Vĩnh Hậu phát hiện thi thể bé gái trôi dưới sông, nên báo công an. Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết khoảng 2 ngày.

Những phụ nữ mang thai trong khu vực gần hiện trường đang được nhà chức trách tìm hiểu để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí cho biết thêm ông Đoàn Quốc Thống, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A, cho biết trước mắt địa phương hỗ trợ chôn cất bé ở nghĩa trang xã.

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