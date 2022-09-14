Mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên giết, hiếp phụ nữ khác rồi phi tang xác xuống giếng

Xã hội 14/09/2022 19:47

Bực tức vì cãi nhau với vợ, Giang bỏ ra khỏi nhà rồi nảy sinh ý định hiếp rồi giết người phụ nữ đang tưới cà phê.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 14/9, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Giang (SN 2001, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tù chung thân về tội "giết người", 5 năm tù về tội "hiếp dâm".

Mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên giết, hiếp phụ nữ khác rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh 1
Bị cáo Giang tại TAND tỉnh Gia Lai - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo HĐXX, tối 14/3, Giang đi nhậu với bạn bè rồi trở về nhà vợ. Tại đây, thấy mọi người trong nhà đang tổ chức ăn nhậu nên Giang ngồi nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, giữa Giang và vợ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên Giang bỏ đi bộ theo lối mòn ở rẫy người dân về nhà mẹ đẻ.

Khi cách nhà vợ khoảng 500 mét, vì mệt quá nên Giang ngủ thiếp đi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Giang tỉnh dậy đi bộ quay lại nhà vợ. Khi đi qua rẫy nhà chị T.T.H (SN 1976, trú huyện Chư Pưh) thì thấy chị này đang một mình tưới cà phê nên Giang nhặt một khúc cây, đánh nhiều cái vào sau đầu, mặt chị H.  

Mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên giết, hiếp phụ nữ khác rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh 2
Bị cáo Rah Lan Giang tái hiện lại hành vi gây án trong quá trình điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Khi Giang chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm thì bất ngờ chị H. vùng dậy. Thấy vậy, Giang bóp cổ chị H. rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Giang kéo xác chị H. phi tang xuống giếng nước gần đó cùng với chiếc xe máy của nạn nhân rồi đậy nắp lại.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, gia đình của nạn nhân sau khi không thấy chị H. trở về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến ngày 15/3, gia đình phát hiện thi thể cùng chiếc xe của nạn nhân dưới giếng nước nên đã trình báo cơ quan Công an. 

Đến ngày 28/3, khi được cơ quan Công an triệu tập lên làm việc, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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