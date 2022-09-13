Thông tin MỚI vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người đàn ông khám bệnh cho cháu bé

Xã hội 13/09/2022 14:52

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu, mới đây hàng xóm đã có những lời chia sẻ về người đàn ông có liên quan tới vụ việc.

Theo thông tin từ Zing News ngày 13/9,  ông Q. có thuê một căn nhà ở địa chỉ số 54/39 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi được cho là cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển của ông L.M.Q. (người liên quan vụ bé trai 3 tuổi tử vong, thiêu lấy tro cốt trong thời gian điều trị).

Thông tin MỚI vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người đàn ông khám bệnh cho cháu bé - Ảnh 1
Căn nhà cấp 4 nơi ông Q. thuê để điều trị cho trẻ chậm phát triển và tự kỷ - Ảnh: Báo VietNamNet 

Hàng xóm và chính quyền đều không biết việc ông Q. điều trị cho trẻ chậm phát triển và tự kỷ. Địa phương cũng không nhận được thông tin trình báo việc bé trai tử vong do Covid-19.

Đây ngôi nhà cấp 4, không phải biệt thự như ông Q. nói với gia đình ông N. (cha cháu M.Q.). Người dân địa phương chỉ biết người đàn ông thuê nhà tên Q. Ông ta bị tật 2 chân nên đi khập khiễng.

Lúc mới thuê nhà, ông Q. ở cùng một phụ nữ khoảng 40 tuổi và một bé trai khoảng 5-6 tuổi. Hàng xóm không ai rõ lai lịch của họ.

“Cả 3 người thường xuyên rời nhà từ sáng sớm, đến tối mới trở nên không thân thiết, nói chuyện với ai trong xóm. Sau khoảng một tháng, người phụ nữ cùng bé trai không còn lui tới căn nhà này nữa”, người phụ nữ tên H. cho biết.

Cũng theo chị H., không lâu sau khi người phụ nữ rời đi, một phụ nữ mang thai dọn đến ở cùng ông Q. Người này giới thiệu là vợ ông Q. Thời điểm này có thêm 3-4 đứa trẻ khác đến ở đây khoảng một tuần rồi chuyển đi.

Hàng xóm cho biết những người trong căn nhà này thường đi sớm về khuya, sống khép kín, không tiếp xúc với người dân xung quanh. Do vậy, họ không biết những gì xảy ra bên trong căn nhà, cũng không phát hiện chuyện bất thường.

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, căn nhà trên được bà N.T.B cho ông L.M.Q thuê từ tháng 1. Trong thời gian ông Q. thuê nhà, công an phường đã 2 lần đến tìm gặp để yêu cầu người này thực hiện các quy định đăng ký tạm trú theo quy định. Tuy nhiên, ông Q. thường xuyên vắng nhà nên chưa thực hiện được.

Thông tin MỚI vụ bé trai 3 tuổi bị thiêu: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người đàn ông khám bệnh cho cháu bé - Ảnh 2
Ông Q. và bà T. trong đám tang cháu M.Q. - Ảnh: Zing News

“Căn nhà ông Q. thuê không có hồ sơ, thủ tục đăng ký khám chữa bệnh và không hề gắn bảng hiệu liên quan đến việc điều trị trẻ chậm phát triển. Đến khoảng đầu tháng 6, ông Q. đã trả nhà rồi chuyển đi đâu không rõ. Căn nhà này đã được một gia đình khác thuê lại”, ông Lợi thông tin.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định ở phường Lộc Tiến không có cơ sở nào nhận điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ bị tự kỷ. Trên địa bàn TP Bảo Lộc, chỉ có 3 cơ sở được cấp phép nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển, chất độc da cam ở các xã Lộc Thanh, Đam B’ri và phường Lộc Phát.

“Rà soát cho thấy không có cơ sở nào được cấp phép ở địa số 54/39 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến”, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet, ông N. gửi đơn tố cáo ông Q. (ở đường Nguyễn Bính, TP Huế, tạm trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Nội dung trong đơn, hồi tháng 3, ông N. nhờ ông Q. chữa bệnh cho con trai (3 tuổi) của mình bị chậm phát triển. Lúc này, ông Q. cho rằng muốn đứa trẻ hết bệnh phải đưa đi Lâm Đồng, tới cơ sở chữa trị của ông điều trị nội trú. Mỗi tháng chi phí chữa bệnh hết 200 triệu đồng.

Tin lời, ông N. đưa con trai cho ông Q. và sau đó là 600 triệu đồng, cùng viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Q. Gần tháng sau, người cha nhận được điện thoại của ông Q. xin gặp trực tiếp gia đình. 

Khi hai bên trò chuyện, ông Q. thông báo đứa trẻ bị chết do Covid-19, nhưng “sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy” nên ông Q. đã dùng củi thiêu thi thể, rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, ông Q. xin chịu chi phí, trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận. Cho rằng con trai chết cũng như việc đốt thi thể là để che giấu điều khuất tất, gia đình nạn nhân gửi đơn tố giác.

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Đã gần nửa năm trôi qua kể từ ngày gia đình nhận hũ tro cốt của con trai gần 3 tuổi, vợ chồng ông N. vẫn đang đi tìm kiếm sự thật về cái chết của đứa con mình hết mực yêu thương.

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