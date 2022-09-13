Cháu bé N.L.M.Q là con của anh N.H.N đã được gia đình gửi vào "cơ sở điều trị" bệnh chậm phát triển do ông Lê Minh Quang đứng ra nhận tiền chữa bệnh và nhận người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 13/9, đại diện UBND phường Lộc Tiến cho biết, qua kiểm tra, rà soát tại Trạm y tế phường thì địa phương xác định trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022, không có bệnh nhân nào khai báo tên là N.L.M.Q bị Covid-19.

Căn nhà địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến) do bà N.T.B đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ tháng 1/2022, bà B cho ông Quang thuê, đến cuối tháng 5 thì ông Quang trả lại nhà.

Trong khi đó, đại diện phường Lộc Tiến cũng cho biết, tại căn nhà ông Quang thuê cũng không hề treo bảng hiệu hay quảng cáo gì liên quan đến việc trị bệnh chậm phát triển cho trẻ em. Hơn nữa, Công an phường Lộc Tiến đã đến địa chỉ trên gặp ông Quang và yêu cầu đến trụ sở để đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, ông Quang hẹn sẽ đến nhưng đi khỏi nhà liên tục.

Người dân xung quanh căn nhà trên cũng cho biết, ông Quang và những người đi cùng người này không tiếp xúc, nói chuyện với mọi người xung quanh. Chính vì vậy, công việc của ông ta cũng như việc có người mắc Covid-19 chết trong căn nhà trên hàng xóm cũng không nắm được. Ông Quang và những người đi cùng thường ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mới về nhà.

Gia đình làm đám tang cho con trai sau khi nhận được hũ tro cốt - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 12/9, ông Đinh Xuân Huy - phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, trước đó đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ ông N.H.N. tố giác ông Lê Minh Quang có hành vi xâm phạm con ông, dẫn đến tử vong.

Quyết định nêu rõ đã yêu cầu gia đình cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng gia đình chưa cung cấp. Theo ông Huy, ngày 9/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được mẫu tro cốt cùng mẫu tóc của người mẹ từ gia đình để giám định pháp y. Qua quá trình làm việc với ông Lê Minh Quang, bà T. (người phụ nữ đi cùng), hai người này lúc thì khai đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).

Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để xác minh, ông Quang đưa ra giấy tờ bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.Chưa kể, trong quá trình điều tra, ông N.H.N. có đơn xin rút lại tố cáo, sau đó đến ngày 3/8 gửi đơn tố cáo trở lại. Trong quá trình mời làm việc, ông N. cũng trình bày lý do đau ốm, xin vào chậm.

Theo ông Huy, sở dĩ có chuyện tạm đình chỉ tố giác tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm là phải thực hiện theo thủ tục tố tụng (có quy định thời hạn). Tuy nhiên, công an vẫn tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan và khi có kết quả giám định sẽ phục hồi điều tra ngay.