Theo đơn của anh N., gia đình anh có quen biết ông L.M.Q. (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã chuyển đơn của anh N.H.N (SN 1977, trú TP.Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng liên quan đến nội dung tố giác, con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q. (SN 2019) tử vong bất thường sau khi được gửi cho một cơ sở chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Vợ chồng anh N. phải đưa trước số tiền tạm ứng 3 tháng là 600 triệu đồng để có một tài xế riêng, bố trí ô tô riêng để đưa đón ê-kíp đi lại nơi cần thiết, cô bảo mẫu nấu ăn, trợ lý chăm sóc và ông Q. là người trực tiếp điều trị cho cháu L.M.Q.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Phát luật, sau khi biết vợ chồng ông Q. nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 3/3, anh N. đưa con trai vào giao cho ông này chữa trị. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng.

Cháu bé được bố trí chỗ ăn ở khang trang, không khí trong lành và có người giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn.

Dù số tiền lớn, vì thương con và tin tưởng ông L.M.Q. sẽ chữa trị thành công cho con trai mình nên vợ chồng anh N. đã chuyển cho ông L.M.Q. 600 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận cháu Q., ông L.M.Q. đưa về nhà trọ ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, điều trị.

Thế nhưng, bất ngờ ngày 27/3, ông Q. điện cho anh N. nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê rồi nói cháu L.M.Q. đã chết do bị COVID-19. Sau khi cháu qua đời, ông L.M.Q. đã tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng ôtô cá nhân chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.

Gia đình anh H. làm đám tang cho con trai sau khi nhận được hũ tro cốt. (Ảnh: báo Zingnews)

“Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q. thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, anh N. bức xúc cho biết.

Nguồn tin từ báo Zing News cũng cho hay, nghi ngờ ông L.M.Q. đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q. chết nên vợ chồng anh N. đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, nội dung tố cáo của anh N. về việc cháu Q. chết xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, gia đình anh N. cũng đã trực tiếp gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị điều tra làm rõ cái chết của con trai mình.

Được biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang xử lý giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.