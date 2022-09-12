Vũ Văn Hùng khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn với một số học sinh tuổi vị thành niên, bày tỏ yêu đương và dụ dỗ gặp để quan hệ tình dục.

Những ngày vừa qua, Công an huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) nhận được đơn tố giác đối tượng Vũ Văn Hùng (SN 2004, trú tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết) có hành vi lên mạng xã hội làm quen, kết bạn với các cháu học sinh nữ đang học trên địa bàn, sau đó dụ dỗ quan hệ tình dục.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết, đối tượng Hùng bị tạm giữ và điều tra về hành vi: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 BLHS để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Văn Hùng. (Ảnh: báo VietNamNet)

Từ thông tin và chứng cứ do nạn nhân và người dân cung cấp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập Vũ Văn Hùng (có lý lịch nêu trên) lên làm việc, bước đầu đối tượng Vũ Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Nguồn tin của báo Đời sống và Pháp luật cũng chp hay, tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận, thời gian qua đã sử dụng mạng xã hội Facebook để làm quen, kết bạn với một số học sinh tuổi vị thành niên. Sau một thời gian nói chuyện, Hùng bày tỏ yêu đương và dụ dỗ những học sinh trên gặp mặt để quan hệ tình dục.

Công an huyện Tiên Lãng khuyến cáo tới các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương thường xuyên tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục các cháu.

Đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ thường xuyên để ý, quản lý các bé gái đang ở tuổi vị thành niên về diễn biến tâm sinh lý khi việc sử dụng các trang mạng xã hội.

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