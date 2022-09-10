Ô tô Lexus 570 "lùa" hàng loạt xe máy khiến nhiều người nhập viện

Nhiều người dừng phương tiện mua nước mía trước chợ Phú Nhuận bị xe Lexus 570 lao vào “lùa” đi khiến 5 người bị thương nặng.
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Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 10/9 trên đường Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Theo trang báo Tổ Quốc thông tin, ô tô Lexus (7 chỗ, BKS 51F-412.26) lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, hướng đi ngã tư Phú Nhuận. Khi đến trước chợ Phú Nhuận (phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) xe 7 chỗ bất ngờ lao vào đám đông đang dừng phương tiện mua nước mía. Sự cố xảy ra khiến nhiều xe gắn máy, xe đạp bị “lùa” đi một đoạn. Ít nhất 5 người bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Nguồn tin từ báo Công an nhân dân cũng cho biết thêm, Công an quận Phú Nhuận có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Công an quận Phú Nhuận tổ chức lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe 7 chỗ để làm rõ, xử lý.