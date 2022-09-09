Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết, nhiều nhà đổ sập đổ, hư hỏng nặng

Xã hội 09/09/2022 16:52

Mưa lớn ở tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là huyện Lương Sơn, đã làm 1 người chết, gần 400 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 800 nhà dân ở nhiều xã bị ngập cục bộ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) ngày 8-9, ở huyện có mưa vừa và mưa to với tổng lượng mưa đo được gần 300mm. 

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết, nhiều nhà đổ sập đổ, hư hỏng nặng - Ảnh 1
Tuyến đường xã Tân Vinh bị ngập sâu ngày 8-9 (Ảnh: báo Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mưa lớn khiến mực nước sông Bùi lên mức báo động 3 vào chiều 8-9. Nhiều xã, thị trấn bị ngập úng trên diện rộng, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở. 

Huyện Lương Sơn đã huy động 250 công an, quân đội, đội xung kích và các đơn vị liên quan dùng 3 ca nô để giải cứu kịp thời 148 người do mắc kẹt dọc sông Bùi, chỉ đạo xã Lâm Sơn khẩn trương sơ tán 41 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lở đá tại đồi Lù Thao, xóm Rổng Vòng đến nơi an toàn. 

Các xã, thị trấn đã sơ tán, di dời 347 người.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết, nhiều nhà đổ sập đổ, hư hỏng nặng - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu người mắc kẹt khu vực ven sông Bùi ngày 8-9 (Ảnh: báo Tuổi Trẻ) 

Nguồn tin từ báo Công an nhân nhân cũng cho hay, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 250ha lúa, gần 81ha hoa mầu, 0,4ha cây trồng lâu năm; 17ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập, tràn; gần 100 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Một số công trình đê, kè, đường giao thông, cột điện bị hư hỏng nặng... Tổng thiệt hại ước tính 2 tỷ350 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của lũ, nhiều khu vực tại các địa phương trên địa bàn huyện Lương Sơn bị ngập sâu trong nước. Nước lũ dâng lên đột ngột khiến nhiều người dân trở tay không kịp, cuốn trôi nhiều vật nuôi, hoa màu.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết, nhiều nhà đổ sập đổ, hư hỏng nặng - Ảnh 3
Một ô tô mắc lại bụi tre sau khi bị lũ cuốn. (Ảnh: báo Tuổi Trẻ) 

Mưa lũ làm anh N.X.G. (37 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) trên đường đi làm về qua đường Sòng (xã Liên Sơn) bị nước lũ cuối trôi mất tích lúc 15h chiều 8-9. Đến sáng 9-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết, nhiều nhà đổ sập đổ, hư hỏng nặng - Ảnh 4
Lực lượng Công an tỉnh tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong mưa lũ tại huyện Lương Sơn. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lương Sơn và UBND các xã, thị trấn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ngập sâu sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn; chỉ đạo các nhà thầu tập trung, bố trí máy móc và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương đảm bảo giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài; huy động lực lượng xung kích tại các xã, thị trấn hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người tham giao thông đi qua các vị trí ngập sâu, nguy hiểm đảm bảo an toàn.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera

Qua dữ liệu từ camera, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về vụ cháy 32 người thiệt mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   lũ ở Hòa Bình mưa lũ lũ ở Lương Sơn Hòa Bình

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?