Mưa lớn ở tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là huyện Lương Sơn, đã làm 1 người chết, gần 400 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 800 nhà dân ở nhiều xã bị ngập cục bộ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) ngày 8-9, ở huyện có mưa vừa và mưa to với tổng lượng mưa đo được gần 300mm. Tuyến đường xã Tân Vinh bị ngập sâu ngày 8-9 (Ảnh: báo Tuổi Trẻ) Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mưa lớn khiến mực nước sông Bùi lên mức báo động 3 vào chiều 8-9. Nhiều xã, thị trấn bị ngập úng trên diện rộng, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở.

Huyện Lương Sơn đã huy động 250 công an, quân đội, đội xung kích và các đơn vị liên quan dùng 3 ca nô để giải cứu kịp thời 148 người do mắc kẹt dọc sông Bùi, chỉ đạo xã Lâm Sơn khẩn trương sơ tán 41 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lở đá tại đồi Lù Thao, xóm Rổng Vòng đến nơi an toàn. Các xã, thị trấn đã sơ tán, di dời 347 người.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu người mắc kẹt khu vực ven sông Bùi ngày 8-9 (Ảnh: báo Tuổi Trẻ) Nguồn tin từ báo Công an nhân nhân cũng cho hay, mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 250ha lúa, gần 81ha hoa mầu, 0,4ha cây trồng lâu năm; 17ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập, tràn; gần 100 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Một số công trình đê, kè, đường giao thông, cột điện bị hư hỏng nặng... Tổng thiệt hại ước tính 2 tỷ350 triệu đồng. Do ảnh hưởng của lũ, nhiều khu vực tại các địa phương trên địa bàn huyện Lương Sơn bị ngập sâu trong nước. Nước lũ dâng lên đột ngột khiến nhiều người dân trở tay không kịp, cuốn trôi nhiều vật nuôi, hoa màu. Một ô tô mắc lại bụi tre sau khi bị lũ cuốn. (Ảnh: báo Tuổi Trẻ) Mưa lũ làm anh N.X.G. (37 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) trên đường đi làm về qua đường Sòng (xã Liên Sơn) bị nước lũ cuối trôi mất tích lúc 15h chiều 8-9. Đến sáng 9-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Lực lượng Công an tỉnh tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong mưa lũ tại huyện Lương Sơn. (Ảnh: báo Công an nhân dân) Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lương Sơn và UBND các xã, thị trấn đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ngập sâu sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn; chỉ đạo các nhà thầu tập trung, bố trí máy móc và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương đảm bảo giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài; huy động lực lượng xung kích tại các xã, thị trấn hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người tham giao thông đi qua các vị trí ngập sâu, nguy hiểm đảm bảo an toàn.

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