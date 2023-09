Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) ngày 8-9, ở huyện có mưa vừa và mưa to với tổng lượng mưa đo được gần 300mm.

Huyện Lương Sơn đã huy động 250 công an, quân đội, đội xung kích và các đơn vị liên quan dùng 3 ca nô để giải cứu kịp thời 148 người do mắc kẹt dọc sông Bùi, chỉ đạo xã Lâm Sơn khẩn trương sơ tán 41 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lở đá tại đồi Lù Thao, xóm Rổng Vòng đến nơi an toàn.

Các xã, thị trấn đã sơ tán, di dời 347 người.