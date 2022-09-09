Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đối tượng bắn chỉ thiên, đe dọa nhân viên rồi cướp hơn 500 triệu đồng

Xã hội 09/09/2022 15:19

Theo clip an ninh ghi lại, kẻ cướp đã dùng vật giống súng đe doạ các nhân viên ngân hàng Vietcombank tại phường Tam Phước, TP Biên Hoà, cướp đi hơn 500 triệu đồng.

Nỗ lực điều tra, truy bắt tên cướp ngân hàng

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều tối 8-9, Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank trên địa bàn TP Biên Hoà. Công an xác định đối tượng cướp đi hơn 500 triệu đồng tại ngân hàng trên và tháo chạy trên Quốc lộ 51, hướng Biên Hoà - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đối tượng bắn chỉ thiên, đe dọa nhân viên rồi cướp hơn 500 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh: Báo Dân Việt

Nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng tại đường số 6, thuộc khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Nguồn tin báo Tiền phong cũng nói thêm, khoảng 15 giờ cùng ngày, một đối tượng mặc quần áo kín toàn thân, mang khẩu trang bất ngờ đột nhập và thực hiện cướp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng. Thời điểm này khá đông khách hàng có mặt tại ngân hàng. Đối tượng đã dùng một vật có hình dáng giống súng ngắn đe dọa, cướp tiền cho vào một chiếc túi rồi bỏ đi.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đối tượng bắn chỉ thiên, đe dọa nhân viên rồi cướp hơn 500 triệu đồng - Ảnh 2
Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng đe doạ nhân viên để cướp tiền. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Bước đầu qua kiểm đếm lại, xác định đối tượng đã cướp khoảng hơn nửa tỷ đồng và không gây thương tích cho nhân viên nào. 

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đối tượng bắn chỉ thiên, đe dọa nhân viên rồi cướp hơn 500 triệu đồng - Ảnh 3
Đối tượng cướp chạy thoát ra ngoài ngân hàng. ( Ảnh: Báo Tiền Phong)

Lực lượng chức năng cũng xác định, trước khi xông vào cướp ngân hàng, đối tượng để xe máy bên kia Quốc lộ 51 rồi đi bộ qua ngân hàng. Sau khi cướp, đối tượng chạy theo hướng Quốc lộ 51 và trên đường tẩu thoát cũng bị nhiều camera ghi hình lại.

Được biết chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng phá án.

Hiện lực lượng công an TP Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

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