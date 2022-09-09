Đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh 2 học sinh cấp 3 đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía người dân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 9/9, đại diện Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin clip đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc 1 thầy giáo của trường đánh 2 em học sinh.

Theo vị này, sự việc xảy ra vào ngày 8/9. Khuya cùng ngày, mạng xã hội đăng tải clip nên nhà trường mới biết. Sáng nay, nhà trường sẽ làm việc với thầy giáo cũng như các em học sinh để làm rõ vụ việc.

Vết thương do thước và mũ gây ra cho nam sinh - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Chúng tôi đang xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, tạm dừng đứng lớp với thầy giáo Lê V.T. Nhà trường sẽ xử lý vụ việc thấu tình, đạt lý" - đại diện Trường THPT Hùng Vương cho biết thêm.

Giáo viên đánh học sinh - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Việt đêm ngày 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip gây xôn xao. Đoạn clip ghi lại cảnh một người được cho là giáo viên của Trường THPT Hùng Vương đã dùng thước và cả mũ bảo hiểm để đánh 2 học sinh.

Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và có rất nhiều em học sinh chứng kiến. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, sau khi đánh liên tiếp 4 cái vào một học sinh, người này xuống xe, tiếp tục dùng thước đánh một học sinh khác. Không chỉ thế, người này sau đó đã cởi mũ bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào đầu học sinh.

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