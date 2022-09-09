Trong lúc tắm sông, nam sinh lớp 6 ở Vĩnh Long bị đuối nước thương tâm dù cho đã được bạn bè tri hô cầu cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Theo thông tin từ Zing News ngày 9/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tìm thấy một bé trai bị đuối nước, học sinh trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ).

Theo điều tra ban đầu, chiều 8/9, tại đoạn sông ở ấp Phú Long A (xã Phú Quới) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Em N.G.N. (SN 2011, ngụ thị xã Bình Minh) đi tắm sông cùng với ba người bạn khác.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân khoảng 30 phút sau, nhóm bạn không thấy N. nổi lên mặt nước nên đã lên bờ tri hô. Người dân xung quanh gọi điện báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành triển khai đội hình tìm kiếm. Sau 20 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở khúc sông cách hiện trường ban đầu khoảng 20m.

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