Vĩnh Long: Đi tắm sông cùng đám bạn, nam sinh lớp 6 đuối nước thương tâm

Xã hội 09/09/2022 09:55

Trong lúc tắm sông, nam sinh lớp 6 ở Vĩnh Long bị đuối nước thương tâm dù cho đã được bạn bè tri hô cầu cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Theo thông tin từ Zing News ngày 9/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tìm thấy một bé trai bị đuối nước, học sinh trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ).

Theo điều tra ban đầu, chiều 8/9, tại đoạn sông ở ấp Phú Long A (xã Phú Quới) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Em N.G.N. (SN 2011, ngụ thị xã Bình Minh) đi tắm sông cùng với ba người bạn khác.

Vĩnh Long: Đi tắm sông cùng đám bạn, nam sinh lớp 6 đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân khoảng 30 phút sau, nhóm bạn không thấy N. nổi lên mặt nước nên đã lên bờ tri hô. Người dân xung quanh gọi điện báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành triển khai đội hình tìm kiếm. Sau 20 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở khúc sông cách hiện trường ban đầu khoảng 20m.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng

Liên quan tới vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, hiện tại vẫn còn hơn 15 thi thể chưa thể xác định danh tính vì cơ thể bị biến dạng quá nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước thương tâm nam sinh tử vong Vĩnh Long

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?