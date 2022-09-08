Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng

Xã hội 08/09/2022 13:11

Liên quan tới vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, hiện tại vẫn còn hơn 15 thi thể chưa thể xác định danh tính vì cơ thể bị biến dạng quá nặng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại buổi họp báo sáng 8/9, do tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm thông tin về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, cơ quan công an khẳng định đến nay có 32 người tử vong (không phải 33 người như thông tin một số báo đăng tải).

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định được giới tính các nạn nhân tử vong trong đó có 17 người là nam giới, 15 người là nữ giới. Trong số các nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng và thân nhân người bị nạn đã nhận diện được danh tính của 17 người. Hiện thi thể người bị nạn đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, còn 15 người chưa xác định được danh tính do cơ thể bị biến dạng, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện khoa học hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nổ lực dập tắt ngọn lửa bên trong quán karaoke - Ảnh: Báo Tiền Phong  

Về tình hình tiếp nhận, cứu chữa cho nạn nhân, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 8/9, tại Bệnh viện An Phú đã tiếp nhận 32 ca bệnh, trong đó có 2 ca bệnh nặng đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các bệnh nhân nặng là 2 nạn nhân nữ một người sinh năm 2006 bị gãy xương cả 2 chân đã được phẫu thuật, một bệnh nhân nữ khác sinh năm 1995 cũng bị gãy xương cổ chân, gót chân, xương mắt cá đã phẫu thuật, cả 2 đang trong quá trình hậu phẫu.

Tại Trung tâm Y tế Thuận An có 17 ca tử vong đã tiếp nhận, trong đó có 8 nam, 9 nữ. Hiện đã có 13 trường hợp nhận diện được thi thể, 13 trường hợp đã được gia đình nhận về mai táng, còn 4 ca phối hợp cùng cơ quan công an gửi bệnh viện 175 giám định ADN xác định danh tính.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 2 ca từ Bệnh viện An Phú, tiên lượng của cả 2 trường hợp rất dè dặt. Đại diện Sở Y tế cho biết đã trực tiếp chỉ đạo điều trị cho các bệnh nhân để giúp người bị nạn sớm bình phục. Trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện; một bệnh nhân chấn thương cột sống lưng sẽ tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 15 ca tử vong lưu tại nhà xác, trong đó có 9 nam, 6 nữ, 11 ca chưa xác định danh tính đã gửi Bệnh viện Quân y 175 để giám định ADN.

Trước đó theo thông tin từ Zing News báo cáo ban đầu về vụ việc, khoảng 20h15 ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zing News

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Ghi nhận đến ngày 7/9, lực lượng Công an đã phát hiện đưa ra ngoài thêm nhiều thi thể(tổng cộng là 32 người). Số người bị thương tích hiện được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng

Toàn cảnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng

Tối 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận 33 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, Bình Dương.

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