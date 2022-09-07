Mới đây liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương, con số thương vong đã lên tới 32 người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong đến 19h30 tối 7/9, một nguồn tin cho hay đã tìm kiếm và ghi nhận thêm số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An). Cụ thể, có 32 người tử vong (15 nữ, 17 nam), trong đó có một nữ tạp vụ, hầu hết là nhân viên quán và số ít là khách. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang diễn ra và hiện trường vẫn đang phong tỏa. lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương có mặt từ sáng đến tối nay tại hiện trường để chỉ đạo.

Đến tối nay, nhiều thi thể nạn nhân vẫn chưa có người thân đến làm thủ tục nhận bàn giao. Hầu hết nhân viên quán karaoke quê ở miền Tây nên sau khi xảy ra vụ việc người thân đã di chuyển đến Bình Dương bằng xe gắn máy. Đã có tới 32 người tử vong trong vụ hỏa hoạn này - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục, để tìm kiếm các nạn nhân khác nghi mắc kẹt tại những vị trí chưa tiếp cận được bên trong quán karaoke An Phú.

Được biết, bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ hơn 20 người thoát hiểm. Chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản báo cáo ban đầu về vụ cháy thảm khốc này. Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke. Công tác giải cứu những người còn lại vẫn đang được tiếp tục - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống Cơ sở này hoạt động từ năm 2016 và có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022… Khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Lúc này, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang cứu an toàn nhiều người mắc kẹt trên sân thượng. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương nêu ra nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Xót xa với câu nói bất lực của mẹ nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 'Con tôi cháy đen hết rồi' Rời khỏi bệnh viện với đôi mắt đỏ hoe trong bộ dạng bất lực. Bà Tiết - một trong số người nhận dạng được nhân thân trong vụ hỏa hoạn quán karaoke ở Bình Dương chỉ biết khóc nghẹn khi nói "Con tôi cháy đen hết rồi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-chay-quan-karaoke-o-binh-duong-da-ghi-nhan-con-so-tu-vong-len-32-nguoi-500428.html