Các thi thể nạn nhân sau khi được đưa ra sẽ được mang tới nhà xác để chờ người thân tới làm thủ tục nhận xác về lo hậu sự. Tại nhà xác nhìn những ánh mắt đỏ hoe để chờ nhận người thân, chứng kiến cảnh tượng này nhiều người không khỏi phẩn đau xót. Trong đó có một trường hợp khiến ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc thương vô cùng.

Theo thông tin từ Zing News, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa thể xác định được số người thương vong khi tính đến khoảng thời gian 18h ngày 7/9/2022 con số đã lên tới 23 người.

Bà là Thạch Thị Tiết (quê Kiên Giang), vừa nhận diện được con gái và chờ làm thủ tục để đưa thi thể về quê.

Cụ thể vào lúc 14h cùng ngày, một người phụ nữ bước từ bệnh viện ra cùng nhiều người khác. Bà đeo khẩu trang, lộ đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc túi xách ôm trước ngực.

Con gái bà Tiết là Cúc, 24 tuổi, nhân viên của quán karaoke An Phú, làm việc được 8 năm. Khi đám cháy bùng lên, Cúc đang ở lầu 3.

“Tui có biết gì đâu. Đang ở dưới quê thì nghe điện thoại cậu nó gọi báo là có vụ cháy quán như vậy. Tui thuê xe lên trong đêm, sáng gần tới thì nghe báo là nó chết rồi. Con tui cháy đen hết”, người mẹ bật khóc.

Theo bà Tiết được nghe kể lại, Cúc chạy từ lầu 3 xuống nhưng nhớ ra còn chú chó nên quay lên lại, một người khác xót bạn cùng chạy lên theo thì đều không qua khỏi.

“Nó vì con chó mới quay lại. Tui không biết gì hết. Không một ai nói gì cho tui hết. Tại sao không nói gì cho tui hết”, bà Tiết cứ liên tục trách người em trai không thông tin cho bà, như một cách đổ lỗi cho nỗi đau đang đè nén tâm can người mẹ này.

“Ai mà dám thông báo lúc đó, chưa có xác nhận gì hết mà. Đến sáng nay, nhờ thẻ ATM còn trong túi áo của Cúc nên công an mới biết mà thông báo. Cũng may là có cái thẻ ngân hàng”, cậu của Cúc nói rồi cùng người nhà lo xe để đưa thi thể cháu gái về Kiên Giang.

Một người bảo vệ từ trong bệnh viện bước ra, cầm loa thông báo cho thân nhân đang đứng bên ngoài: “Hiện thi thể nữ đã được nhận diện hết rồi. Nên ai còn người nhà là nữ thì xin mời đi về”.

Sau lời thông báo đó, không một ai đi về. Họ tản ra để gọi điện thoại cập nhật tin tức cho người thân.

Mưa đã tạnh, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương đục tường để tiếp cận phía trong. Vẫn chưa có câu trả lời về việc còn bao nhiêu người mắc kẹt chưa được đưa ra. Còn lòng người thân tập trung tại đây thì vẫn như lửa đốt.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, xảy ra cháy tại karaoke A.P tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, gần 70 cán bộ chiến sỹ tham gia cứu chữa.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Bước đầu ngành chức năng xác định, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.