Theo thông tin từ Zing News sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cung cấp thông tin mới nhất về việc có 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Theo Chủ tịch tỉnh Bình Dương, địa phương đã phân công Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lên hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo. Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Bình Dương cho biết chính quyền tỉnh đã ngay lập tức đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng.