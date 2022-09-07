Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại

Xã hội 07/09/2022 09:06

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 12 người chết ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh mới đây cho biết sẽ điều tra thật kỹ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cho kiểm tra công tác PCCC ở tất cả các quán karaoke còn lại trên địa bàn.

Theo thông tin từ Zing News sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cung cấp thông tin mới nhất về việc có 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Theo Chủ tịch tỉnh Bình Dương, địa phương đã phân công Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lên hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo. Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo Bình Dương cho biết chính quyền tỉnh đã ngay lập tức đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại quán karaoke để tiến hành giải cứu nạn nhân - Ảnh: Zing News 

Trước mắt, tỉnh Bình Dương yêu cầu tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vì rất có thể nhiều người mắc kẹt chưa được tìm thấy. Song song với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy.

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương đề nghị chăm lo công tác hậu sự cho gia đình những nạn nhân tử vong.

Một công việc quan trọng khác được Bình Dương tập trung chỉ đạo, đó là điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nếu có sai phạm về công tác PCCC gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý thật nghiêm.

Ngay sau sự việc này, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu tổng kiểm tra công tác PCCC của tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 20h30 tối 6/9, đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú ở phường An Phú, TP Thuận An khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong quán karaoke. Ít phút sau, khói bốc lên nghi ngút kèm theo ngọn lửa lớn cháy lan qua các phòng bên trong.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo VietNamNet 

Lúc này, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó đã phải huy động xe thang để tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời phun nước để dập lửa.

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