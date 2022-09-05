Ngay sau khi tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới, Trần Đình D (15 tuổi) và Nguyễn Duy N (16 tuổi đã đến tắm thác Trà Bói và không may bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết ngày 5/9, Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh đuối nước sau lễ khai giảng khi đi tắm thác.

Theo đó, lúc 11h cùng ngày, Công an huyện nhận được thông tin có người bị đuối nước tại thác Trà Bói (thuộc thôn 1, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Qua xác minh ban đầu, sáng ngày 5/9, sau khi dự khai giảng năm học mới, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tịnh, 4 em học sinh của trung tâm rủ nhau lên suối Trà Bói tắm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM trong lúc tắm, hai em Trần Đình D (15 tuổi) và Nguyễn Duy N (16 tuổi, cùng ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) không may bị đuối nước. Hai em còn lại vì không biết bơi nên chạy đi tìm người ứng cứu.

Tuy nhiên, khi người dân đến hiện trường thì đã quá muộn, hai em đã không qua khỏi.

Hiện thi thể hai em đã được bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

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