Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên đâm chết tình địch rồi bỏ trốn

Xã hội 05/09/2022 13:10

Trong lúc lời qua tiếng lại 2 thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, nghi phạm đã dùng hung khí đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào sáng 5/9, Công an TP Thuận An cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nghi can liên quan vụ án mạng vừa xảy ra tại phòng trọ ở phường Lái Thiêu.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Tân (SN 1988) và Nguyễn Chí Linh (SN 1995) cùng yêu chị Nguyễn Kim S. (SN 1995). Cả ba cùng quê ở tỉnh Đồng Tháp.

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên đâm chết tình địch rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Đêm 4/9, Tân đến phòng trọ tại khu phố Đông Nhì (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An) để tìm chị S. thì gặp Linh đang có mặt ở đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết giữa 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tân dùng hung khí đâm Linh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tân cùng S bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Linh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường... Hiện nay, công an đang truy bắt nghi can vụ án mạng này để xử lý theo quy định.

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