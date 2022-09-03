Hiện chính quyền xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang tập trung cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 trẻ bị nước cuốn mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin từ Zing News cho biết, ông Lò Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm, cho biết vào khoảng 11h45 ngày 2/9, tại khu vực suối Nậm Núa (địa phận bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nạn nhân mất tích.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo VOV

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm vào thời điểm trên, cháu L. (sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt) và Th. (sinh năm 2008, trú tại bản Phăng 1, xã Mường Phăng) đang chơi, chụp ảnh tại khu vực suối Nậm Núa bị trượt chân ngã xuống suối đuối nước và bị cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 em - Ảnh: Báo VOV

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã Pa Thơm đã huy động lực lượng dân quân, công an phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm tìm kiếm nạn nhân nhưng đến 17h ngày 2/9 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

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